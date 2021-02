Deník na návštěvěZdroj: Deník

Jak Deníku řekl starosta Aurel Ardeleanu, jedná se o jednu z největších investičních akcí posledních let. „Už jsou to přibližně dva roky, co jsme zadali vypracování projektové dokumentace. Když už se to chýlilo ke konci, tak se narazilo na problém u policie, která posoudila, že v místě není dostatečná dopravní obslužnost,“ uvedl.

Jak dále vysvětlil, místo, kde se tento víceúčelový objekt plánuje, je v sousedství areálu mateřské školy a nové lokality rodinných domů. Mělo by zde být zázemí pro sbor dobrovolných hasičů (především garáž a dílna), dále garáž a zázemí pro mechanizaci obce, tedy traktůrky pro údržbu zeleně a odstraňování sněhu. Plánuje se zde rovněž posilovna, která je v současné době v objektu obecního úřadu.

Objekt počítá i s dalšími prostory. „Právě také kanceláře obecního úřadu, včetně archivu, by měly v plánované budově najít místo. A v neposlední řadě by se počítalo i s prostory pro kadeřnictví a pedikúru,“ uvedl dále Deníku lomský starosta.

Jak starosta dále uvedl, řadu prací na stavbě víceúčelového objektu by obec zvládla vlastními silami a s pomocí dobrovolníků. „Zájem pomoci projevili například hasiči. Zatím nevím, kdy se stavbou začneme, už loni na výroční schůzi jsem hovořil s hasiči o tom, že by se mohlo začít, ale právě kvůli připomínkám na dopravní obslužnost to celé vlastně znovu začíná,“ uvedl Ardeleanu.

Jak vysvětlil, problém dopravní obslužnosti tkví v tom, že objekt je plánován v sousedství školky a obytné zóny. „I když oficiální vchod do mateřské školy je jinde, tady je jen vjezd do garáže. Proto se celý projekt teď musí nechat předělat, aby jsme tento záměr mohli uskutečnit.“

V případě, že se podaří v příštích letech víceúčelový objekt s obecním úřadem, zázemím pro hasiče, archivem, posilovnou a dalšími prostory postavit, uvolní se několik místností v bývalé škole, tedy v současném objektu obecního úřadu. I tento objekt ale potřebuje částečnou rekonstrukci, především odvlhčení. Nabízel by ovšem prostory pro další místní spolky, případně pro další služby obyvatelům.