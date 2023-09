Tři dny zábavy, kdy k pohodě přispělo i teplé slunečné počasí, mají za sebou v Boru. Loretánské slavnosti začaly v pátek 8. září a bohatý program trval až do nedělního odpoledne.

Loretánské slavnosti v Boru se povedly, připravený program si lidé pochvalovali. | Foto: Jitka Naušová

Z pódia se v pátek nesl rockový nářez Agnes Rock revivalu, v sobotu bavila nejdříve děti svými tanečky a soutěžemi Michaela Dolinová. Tu pak vystřídala s písničkami Ivety Bartošové Nela Kailová a po ní rozhoupal přítomné Pavel Vítek. Svými siláckými výkony všechny ohromil Železný Zekon. Podvečerní čas patřil Jiřímu Valentovi a skupině Blastery a pak už přišla velká punková jízda APH, náročný sobotní maraton zakončil Protheus.

Nedělní pořad potěšil zejména milovníky lidových písniček, s Veselou trojkou Pavla Kršky notovala velká část náměstí. Přítomnost lunaparku potěšila zejména děti, méně už peněženky jejich rodičů, ale na radosti z příjemně prožitého dne to nikomu neubralo. „Bylo to náročné, ale myslím, že kdo dorazil, tak se dobře pobavil a to nás skutečně těší,“ uvedla Jitka Naušová z MKS Bor.

