„Myšlenka na krátký film byla ve mně už asi pět let, ale k realizaci mě inspirovala jedna režisérka z New Yorku. Bez jejího povzbuzení bych pravděpodobně nenašla odvahu do toho skutečně jít. Vše se to semlelo tak rychle, že jsem neměla čas o ničem pochybovat. Hned jsem se pustila do příprav a hledání správných lidí, aby se projekt mohl co nejdříve začít natáčet,“ říká Marie Copps, která se narodila v Chebu a vyrůstala v Tachově, vystudovala Střední ekonomickou školu v Mariánských Lázních.

Přípravná fáze trvala šest týdnů a zahrnovala více než 500 e-mailů, nespočet přímých zpráv na sociálních sítích, schůzek a telefonátů. Natáčení pak probíhalo pouze jeden den a na place bylo přítomno téměř 70 lidí.

LENS & LIGHTS S:5 E9 Short Film

| Video: Youtube

„Skoro bych řekla, že se vyžívám v těch všech detailech, které jsou nezbytné pro vznik zajímavého příběhu. Měla jsem obrovské štěstí, že všichni, kteří slíbili účast na natáčení, přišli, a tak nás v den natáčení nic nepřekvapilo a všechno šlo podle plánu,“ dodává.

Pláč dojetí, radost

Natočený a sestřihaný film přihlásila do filmových festivalů po celém světě. Když Marie Copps dostala první pozitivní odezvu a pak další a další byl to prý velmi zvláštní pocit. Pamatuje si, jak zrovna řídila auto a někdo ji volal. Neměla handsfree, a tak telefon nemohla zvednout. Za deset vteřin volal dotyčný znovu. Na displeji pak viděla zprávu, že má zavolat zpět, protože se s ní chtějí mluvit ze Silicon Beach Film Festivalu v Los Angeles. Když je kontaktovala, oznámili jí, že film byl vybrán do festivalu a bude promítán na plátně TCL Chinese Theatre na Hollywood Blvd. Když telefon položila, nevěděla, zda se rozplakat dojetím, nebo se radovat.

„Když jsem pak 9. září seděla v jednom ze sálů legendárního TCL Chinese Theatre v L.A. a viděla svůj první krátký film na stříbrném plátně, nemohla jsem tomu skoro uvěřit. Ve stejném kině jsem pak viděla i nový film Tima Burtona Beetlejuice Beetlejuice. Když jsem odcházela, říkala jsem si v duchu: “Páni, to je jako scéna z nějakého filmu.” Můj první krátký film a tenhle trhák byly promítány pod jednou střechou. Člověk si představí leccos, ale tohle by jeden opravdu nevymyslel,“ dodává s úsměvem Marie Copps.

Lens & Lights S:5 E9, krátký film, již od léta získal několik prvních cen a byl vybrán k prezentacím a online promítání na několika festivalech po celém světě, včetně festivalů v New Yorku, Paříži, Indii, na Bali, ve Švédsku, v Bangkoku a v Římě.

“TCL Chinese Theatre je jedním z nejikoničtějších filmových paláců na světě. S více než 50 akcemi ročně, včetně filmových premiér, ceremonií a filmových festivalů, divadlo i nadále každý den tvoří historii Hollywoodu.”