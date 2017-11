Lyžařská sezóna je za dveřmi. Přimda finišuje s opravou sloupu lanovky

Přimda – Orkán, který se nedávno prohnal Tachovskem, způsobil materiální škody téměř po celém okrese. Nevyhnul se ani sjezdovce v Přimdě, kde poškodil jeden ze sloupů spodní lanovky.

VYVRÁCENÝ SLOUP LANOVKY už stojí, zapojit se ale musí ještě elektrické vedení a dodělat dokončovací práce.Foto: Deník / Hohlová Jaroslava

Letošní lyžařská sezóna je tak na sjezdovce v Přimdě stále ještě ohrožená, i přes intenzivní opravy, které již probíhají. „Silný vítr bohužel vyvrátil sloup ve spodní části lanovky. Poškozeno je tím i elektrické vedení,“ řekl Tachovskému deníku místostarosta Přimdy Jiří Kadera a dodal, že zástupci města nyní intenzivně jednají s firmami, které závady do začátku lyžařské sezóny odstraní. „V minulém týdnu se nám podařilo sloup postavit, čeká nás ale ještě jeho zabetonování, statické zajištění, výměna kladek a napojení elektrického vedení,“ doplnil místostarosta.

Přestože první sníh napadl už závěrem minulého týdne, na zahájení lyžařské sezóny je ještě čas. „Věříme, že se opravy spodní lanovky stihnou a letošní sezónu zahájíme. Lyžaři se stejně jako v předchozích letech mohou těšit na upravenou sjezdovku rolbou,“ uvedl dále místostarosta.

Kromě poškozeného sloupu lanovky ale Přimdští řeší ještě problém s častým rozrýváním louky pod sjezdovkou divočáky. „Rytí divočáků na sjezdovce řešíme každý rok a ani letos jsme se mu nevyhnuli. Žádná technika nám v urovnávání terénu ale nepomáhá. Nezbývá než vzít nářadí a drny zpátky vrátit kořeny do hlíny,“ usmál se Kadera.

Změny ale čekají lyžaře i na sjezdovce v Tachově. Město po dlouhých jednáních získalo pozemky pod sjezdovkou do svého vlastnictví, může tak rozvoj sjezdovky více podpořit. „V letošním roce jsme provedli udržovací práce, natřeli jsme sloupy lanovky a osvětlení a dovybavili zázemí skibaru. Sjezdovku spustíme, jakmile to umožní počasí a dostatek sněhu. Ve všední dny zůstává provozní doba stejná - pondělí až pátek v čase od 16 hodin do 21 hodin, o víkendech od 9 hodin do 21 hodin. Nabídneme samozřejmě také oblíbené večerní lyžování,“ řekl provozovatel tachovské sjezdovky Kamil Báča a dodal, že pro letošní rok ještě plánuje nákup pomůcek pro výuku lyžování dětí. „Přál bych si zřídit výukovou loučku pro děti na pozemku vedle sjezdovky, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost, kde bychom mohli nabídnout výuku lyžování pro děti,“ doplnil provozovatel.

Zástupci města Tachov se pak do dalších let nezdráhají nákupu rolby nebo zasněžovacího zařízení.