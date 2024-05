Nic neprovedl, přesto skončil za mřížemi stejně jako jeho páníček. Trip by rád z útulku, nechcete ho?

Kříženec staforda Trip stále v psím útulku U Šmudliny v Tachově doufá, že se najde někdo, kdo si ho vezme a bude ho mít opravdu rád. | Foto: se svolením útulku U Šmudliny

Páníček skončil za mřížemi a stejný osud tak potkal i Tripa, křížence stadforda, který však nic neprovedl. Však si sám ani svého majitele nevybral. Ale když se jeho pán dostal na scestí, neměl se o čtyřnohého chlupáče kdo starat, a policisté ho v únoru 2022 přivedli do psího útulku U Šmudliny v Tachově. Jakoby té smůly neměl Trip málo, nikdo o něj dosud neprojevil zájem a tak stále čeká, jestli se najde dobrá duše, která s ním bude chtít lotračit, skotačit, a bude ho mít ráda. On by lásku ve chvíli, kdy by poznal, že je upřímná, opětoval jak jen nejvíce by to šlo.

Možná budí respekt Tripova svalnatá postava, váží kolem 27 kilogramů, možná jeho vyceněné zuby, ale obava je zbytečná. Ty zuby, které na vás cení, jsou ten nejkrásnější úsměv, jaký vám jen může dát. „Miluje procházky, je snadno zvladatelný, je poslušný,“ říká Gabriela Jägerová z útulku, která s ním absolvovala nejednu procházku. Je ale nutno počítat s tím, že při setkání se psem, kočkou, zvěří… umí svoji sílu ukázat. Prostě nemá rád jiná zvířata, důvody se dnes už jen těžko někdo dozví.

Stejně jako lidé, ani Trip není dokonalý. Hodí se pouze do bytu. V době samoty nic neničí, neštěká, na byt je zvyklý. Je hodný a klidný, ale je to útěkář, proto musí být vždy na vodítku. Ze zahrady uteče a je jedno, jestli máte 3,5m vysoký plot. Zvládne k útěku vše, co se vám zdá, že zvládnout nemůže. Díky svému temperamentu by se hodil spíše k samotnému mladému aktivnímu pánovi bez malých dětí. „Je vhodný i na psí sporty a turistiku, rozhodně to není pes pro žádné pecivály, protože je to prostě teriér,“ říká dále Gabriela Jägerová.

Pokud se rozhodnete si Tripa adoptovat, počítejte s adopčním poplatkem 2500 korun. Pes je kompletně očkovaný, odčervený, musí čas od času brát Bravetto proti parazitům, je načipovaný a kastrovaný. V případě, že byste měli o Tripa zájem, napište základní informace a o tom, jaký domov Tripovi nabízíte na email Gabrielka333@seznam.cz. (šav)