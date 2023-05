Za mohutného povzbuzování stavěli v Kladrubech dobrovolní hasiči společně s dalšími kladrubskými muži, kteří se neváhali zapojit do akce, dvaadvacetimetrovou májku. Tradičně ji zde staví vlastníma rukama již mnoho let pouze za pomoci bodáků, žebříčku a podpěr.

Při stavění májky se sejde většina obyvatel města Kladruby. | Video: Monika Šavlová

Vztyčení tak sice chvíli trvalo a udržovalo přihlížející v napětí, ale ve chvíli, kdy byla vztyčena a zabezpečena proti pádu, dostalo se silákům bouřlivého potlesku. Vzrostlý strom darovaly Kladrubské lesy s.r.o., přípravy celé akce včetně hranice na oheň pak vzali na svá bedra stejně jako v uplynulých letech členové SDH Kladruby za podpory města Kladruby.

„Stavím májku od svých 18-ti, tak to máme už 23 let a mám pocit, že letos byla nejtěžší,“ usmíval se kladrubský Martin Tůma. „No já už to ani neumím spočítat, ale těžší byla proto, že nás bylo míň než jindy,“ oponuje Jan Pospíchal, kterému přizvukuje Alois Mašek.

„Já už ji stavím víc jak 40 let a taky si myslím, že nás bylo míň než vloni,“ svěřuje se. Odměnou za dobře odvedenou práci v podobě panáčka kořaličky nikdo ze stavějících nepohrdl.

Čarodějnice se v Kladrubech nepálí, místo toho se místní děti podílejí na zdobení věnce májky. Na plácku v Kostelní ulici se poslední dubnový den pravidelně sejde u stánků s občerstvením větší část městečka. K dobré pohodě hrál část večera na harmoniku Zdeněk Čechura.