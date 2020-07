Podle zvířecího záchranáře a ornitologa Karla Makoně byly jen na území Plzně za červen registrovány čtyři desítky případů pohybu exotických opeřenců. „Většina odchycených zvířat není označena či zaregistrována, a tak šance na jejich návrat k majiteli je mizivá. Proto ten, kdo chová zvíře a záleží mu na něm, ho má viditelně označené a zaregistrované. Zejména u papoušků, andulek a ptáků chovaných v hospodářských a zájmových chovech je to nezbytně nutné,“ apeluje na chovatele Makoň.

Jako příklad uvádí unavenou korelu, která posedávala na jednom z hrobů na hřbitově u Václava v Plzni. „Korela byla pocuchaná od jiných ptáků a nenechala se odchytit,“ poznamenal ornitolog.

Krabici s osmáky degu nalezli náhodní kolemjdoucí u jedné z plzeňských autobusových zastávek. Nálezce zavolal městkou policii, která hlodavce předala do záchranné stanice. „Někdo se jich tímto nezodpovědným a neomluvitelným způsobem zbavil. Podobné případy řešíme spolu s kolegy, kteří se na dané druhy specializují a dokáží najít nového zodpovědnějšího chovatele, což se jim už podařilo u nejednoho opuštěného nešťastníka,“ řekl Makoň. Podle něj je třeba zdůraznit, že opuštění, vyhození či zbavení se zvířete je trestné a může být kvalifikováno jako trestný čin.

Ačkoliv si to lidé neuvědomují, svým neuváženým chováním působí problémy nejen zvířatům samotným, ale také přírodě. Například tím, když kvůli náročnému chovu vypustí želvu na svobodu. „Tento problém se dnes řeší na evropské úrovni. Nepůvodní živočich z Jižní Ameriky či Asie, dovlečený člověkem do Evropy, se kvůli lidské nezodpovědnosti dostal do naší přírody. Člověkem přivezení vetřelci pak nejčastěji nemocemi, nákazami, ale i potravní dravostí zlikvidují druhy původních zvířat a nastoupí na jejich místo. Tím však citelně zasáhnou do ekosystému a začnou se dít věci s nedozírnými následky, které by se nikdy normálně nestaly,“ vysvětlil.

„Málokdo si uvědomuje, že zvíře je starost, zodpovědnost a závazek. Navíc teď v době, kdy nikdo nemá na nic čas, je nezodpovědné k sobě poutat dalšího živého tvora, o kterého se budete muset kolikrát i řadu let starat,“ uzavřel Makoň.