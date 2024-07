„Již minulé zastupitelstvo nechalo zpracovat projekt na odbahnění rybníka v Málkovicích a čekalo se, zda-li bude možno získat na jeho revitalizaci dotaci. To se však dosud nestalo, ministerstvo vypsalo dotace pouze na vodní plochy o rozloze 2-30 ha a málkovický rybník má necelých 0,5 hektaru. Pokud bychom akci nyní nezrealizovali, propadlo by nám stavební povolení. Takže jsme se rozhodli dále nečekat,“ vysvětlil místostarosta Boru Jan Andrle. Odbahnění rybníka a oprava jeho vypouštěcího zařízení započala na začátku července, do konce letošního roku by měl být rybník opět plný vody. Náklady na akci by měly činit 1.297.000,00 Kč bez DPH, hrazeny budou tedy z rozpočtu města.

Katastrální výměra, na které se nachází Bor a přilehlé osady je opravdu veliká a vodních děl, kterým bude třeba věnovat časem zvýšenou péči, je zde poměrně dost. „Pro letošní rok byly schváleny zastupitelstvem projekty na odbahnění rybníka v Kurojedech a rekonstrukce nádrže v Damnově. V současné době se již zpracovávají projekty. Postupně pak dojde i na další vodní plochy Borska, uvedl dále místostarosta. Město počítá s realizací jedné ze jmenovaných akcí již v příštím roce bez ohledu na to, zda-li dotaci získá či nikoliv. Další na řadě by měl pak být Bažantní rybník.