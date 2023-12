„Jsem rád, že po mně něco zůstane,“ říká malíř František Rada z Kladrub. Na výlety s rodinou vyráží nejen za krásnými zážitky, ale také pro inspiraci. Místa, která ho nadchnou, pak zvěčňuje na svých obrazech.

Studoval jste nějakou uměleckou školu?

Nikdy jsem žádnou uměleckou školu nestudoval, ani jsem nechodil do žádné výtvarky. Vystudoval jsem geologii v Příbrami. A roky jsem pracoval jako geolog a geodet. Malovat jsem začal až po vojně. Asi to bude znít zvláštně, ale já ani přesně nevím proč. Rozešel jsem se dívkou a bylo mi smutno, chtěl jsem ukázat, že ve mně něco je. Táta doma maloval portréty, tak jsem taky zkusil malovat. A zjistil jsem, že mě to baví, že je to příjemný relax. Asi se projevily geny. A dost možná, že mám geny i po známém malíři Vlastimilu Radovi, ale to s určitostí tvrdit skutečně nechci. Asi před třemi lety mi moje matka řekla, že děda mého otce a otec uznávaného malíře, národního umělce Vlastimil Rada jsou údajně bratranci. Já osobně jsem nikdy v žádném rodokmenu nehledal, nikdy jsme se s panem Radou nestýkali. Maluji pro radost, nikoliv kvůli jménu. Ale samozřejmě díla pana Vlastimila velice obdivuji. Sluší se zmínit, že v počátcích jsem byl v častém kontaktu a ovlivněn akademickou malířkou Blaženou Maxovou z Nýřan a plzeňským Jiřím Kovaříkem.

Malujete především krajiny. Proč?

Je to jednoduché, portréty, kterými moje malování začalo, mě až tolik nakonec nebavily, neuspokojovalo mě to, co jsem namaloval. Moji tvorbu asi hodně ovlivnil Jiří Kovařík, akademický malíř z Plzně. Ten mi před lety řekl, abych se jim nevěnoval a zůstal pouze u krajin, ty že jsou moje doména. A já ho nakonec poslechl.

Máte oblíbená místa kam vyrážíte za inspirací?

Mám velmi rád celé západní Čechy. Miluji Šumavu, Krušné hory, Český les. Tam všude je ještě spousta míst, která jsem dosud ani nestihl navštívit. Jen tady z Tachovska je to například Diana, Vodní svět a další lokality. Na Šumavě jsem byl pro změnu už mockrát na filipohuťských kaskádách nebo na vodních kaskádách na Černé strži.

Takže jen přírodu? Žádnou zástavbu, architektonická díla?

Nejen přírodu. V Kladrubech žiji teprve pár let a jsem doslova nadšen zdejším benediktinským klášterem. Namaloval jsem už několik obrazů této úžasné stavby. Jak vidíte, mám na něj výhled přímo z okna nebo stačí vyjít kousek před domek. Klášter je každý den jiný, každý den na něj jinak svítí světlo. To je přímo studnice motivů.

Kolik obrazů už jste za svůj život maloval, jak dlouho vám trvá jeden obraz?

Od doby, co jsem začal malovat, jsem namaloval asi tak 700 až 1000 obrazů. Záleží od velikosti a taky jak jsem zrovna naladěn. Jeden obraz maluji cca měsíc, pracuji na něm, dokud nejsem spokojen. Ale já vlastně nejsem nikdy spokojen (smích), pokaždé mám po čase, co hotové dílo vidím, pocit, že jsem mohl ještě něco udělat lépe.

Vaše díla jsou olejomalby. Pozorný divák na nich uvidí spousty drobných teček, kterými se stávají originálními. Prozradíte, jak to děláte?

Kolegové si toho jako správní znalci všimli. Na výstavě v ČEZ v Plzni se mě pak vyptávali, jak to dělám. Ale neprozradil jsem jim to a neprozradím to ani Deníku (smích). To je prostě moje tzv. výrobní tajemství.

Kde všude jste už vystavoval, kde mohou milovníci umění vaše obrazy vidět a chystáte nějakou další výstavu?

Nevím to přesně, ale měl jsem již kolem dvaceti výstav. V galeriích v Praze, několikrát v Plzni, v Kladrubech či ve Zbiroze. Každá výstava je prodejní, takže kde všude můžete moje obrazy vidět vám nepovím. Vím, že si je kupovali lidé ze Švýcarska, Moskvy, Německa nebo Rakouska. A taky jsou určitě v Řecku, ale na to nerad vzpomínám. Ten člověk mi je ukradl. Já tehdy uvěřil známému, který toho muže doporučil, abych mu obrazy zapůjčil, že si je prohlédne a vybere si, které zakoupí. Nekoupil žádný, ale má všechny. To se tak někdy stává. Jestli ho pohled na ně těší, tak mu je přeji.

V jakých cenových relacích se vaše díla pohybují? Za kolik si mohou lidé na výstavě obraz zakoupit?