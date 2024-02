„Cvičení mě baví celý život, i když to dříve byla taková sinusoida, kdy jsem v pohodě tloustla a ani se nehnula, pak jsem to zase shazovala a tak několikrát dokola,“ řehtá se Miroslava, která pracuje jako operativní manažerka a tak je nasnadě, že si potřebuje skoro pravidelně vyčistit hlavu.

„Pro mě je lepší cvičit v partě než sama. A taky jsem ráda, že se můžu tu svoji energii, kterou stejně potřebuji ze sebe dostat, předávat dál. Společné cvičení je pro mě fakt radost. Koukám z pódia na ženy v sále a jsem šťastná, jak nám to jde, i když z nás pot stříká,“ vysvětluje. „U nás nezáleží, jakou máte postavu, jakou máte fyzičku a už vůbec ne na tom, jestli cvičíte ve značkovém oblečení nebo teplácích. My tu jedeme na radost,“ říká Mirka. „Hlavně, že se tu stejně jako já i ostatní odreagují a zabaví. O to tu jde,“ usmívá se cvičitelka, která sál sama osobně pokaždé připravuje před cvičením a uklízí po něm.

Miroslava bydlí v Benešovicích asi 15 let. Postavila si zde dům, úspěšně kandidovala do zastupitelstva. Na chodu obce a společenském životě v ní jí záleží a velmi aktivně se na něm podílí.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Před Vánoci se Miroslava se svojí skupinou podílela na svátečním rozsvěcení stromku a kapličky na benešovické návsi. Zajistila občerstvení pro děti v dětském baru a část tomboly. Nejnovější akcí, kterou z větší části sama cvičitelka aktivně organizuje, je příprava dětského maškarního bálu. „Děti budou řádit s maskotem Alfíkem. Mám radost, že se mi ho podařilo sehnat,“ těší se Mirka.

S cvičením pro ženy však začala původně úplně jinde. „Vloni v létě jsem zahlédla inzerát obce Cebiv, že shánějí někoho, kdo by jim tam vedl cvičení pro ženy,“ vypráví Miroslava. Tak se přihlásila a dojížděla tam. Pravidelnost cvičení přerušilo uzavření sálu v Cebivi z důvodu kulturní akce. Navíc stoupal počet zájemkyň a Mirku napadlo přesunout cvičení do Benešovic, kde žije a odkud za ní dojíždělo do Cebivi mnoho benešovických žen. Místní starostka obce nebyla proti, ženy si domluvily pravidla zapůjčování sálu kulturního domu a od podzimu se z budovy několikrát v týdnu ozývá rytmická hudba a k němu Mirčino hlasité povzbuzování všech přítomných cvičících. Skupinu Benešovice v pohybu najdete také na facebooku, kde pravidelně přidává aktuální informace. Její hodiny jsou natolik vyhlášené, že si s Mirkou zacvičit přijíždějí zájemkyně ze Stříbra, Boru, Kladrub, Horních Kozolup či Svojšína a dalších okolních obcí a měst. Ty pak neváhají dorazit se svými ratolestmi a rodinami na akce do Benešovic a snažení Mirky a všech dalších pořadatelů tím podpořit.

„Cvičení s Mirkou je parádní, když jsem zjistila, že ho tu vede, tak jsem se hned přihlásila. Ona navíc organizuje pořád něco. Byly jsme společně na wellnessu a chystáme se zase. Jsme skvělá parta, Mirka má srdíčko na dlani pro každého,“ chválí kamarádku Vlasta Scholzová, jedna z žen, která si jezdí do Benešovic pravidelně protáhnout svaly s tím, že skupina podpořila finančně i těžce nemocného chlapce Samuela ze Stříbra. „Tady prostě cítíte pozitivní energii a je to skvělé. Říkám Mirce Gumídek, podle jedné pohádky,“ chválí atmosféru v sále Zuzana Spurná. „Navíc mě už mockrát v životě podržela i jako kamarádka,“ dodává. Cvičitelku slova přítelkyně těší. Zároveň ale dodává, že bez podpory manžela by tohle všechno nikdy nemohla zvládat a přidává díky všem, které s ní cvičí. „Máme cíl, pro co skáčeme. Jsme super parta a myslím, že podporujeme správné věci,“ říká Miroslava Schneck-Steinová z Benešovic.