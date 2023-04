Krámek KRMIVA E. Černý, s. r. o., s krmením a chovatelskými potřebami v Mánesově ulici za bývalou Komerční bankou ve Stříbře je doslova ráj pro chovatele domácích mazlíčků i hospodářských zvířat, rybáře nevyjímaje. Zvenku tak nenápadný, že by neznalého člověka pomalu nenapadlo dovnitř vejít. Jakmile vstoupíte, máte jasno, že s prázdnou neodejdete. Na výběr máte z širokého sortimentu granulí, konzerv, krmiv pro ptactvo a hlodavce, ale také krmiva základní i doplňková pro hospodářská zvířata, jako jsou šroty, granule.

I zde však v průběhu posledních měsíců museli navýšit ceny. „My bychom nezdražovali, ale s každou dodávkou nakupujeme dráž, takže se to prostě musí někde odrazit,“ říká sympatická prodavačka. Zájem ze strany nakupujících dle jejího názoru neklesl, ale setkává se čím dál častěji s tím, že mnozí zvažují, jaké krmivo či granule pro svého mazlíčka koupí. „Ani tohle nelze říct všeobecně, máme i zákazníky, kteří rovnou řeknou, že pes či kočka jsou člen rodiny a šetřit na něm nebudou. Jiní přiznávají, že už musí kupovat levnější značky,“ dodává.

Velký zájem je zde o psí konzervy CANIBAQ, kdy 1,24 kg lze zakoupit za 36 korun. Kočky jsou známé svojí mlsností, ale hodně se prodávají konzervy DON GATO, kdy 415 g stojí 20 Kč, oblíbené kapsičky se pohybují od 12 do 17 Kč. V nabídce obchodu nechybí vážené granule, pro psy vychází na 60 Kč za kilo, pro kočičky se rozpětí pohybuje od 50 do 164 korun za kilogram. Pro vážené krmení pro svoji kočku sem chodí pravidelně Petr Trávníček ze Stříbra: „Kvalita zdejších granulí a vůbec krmiv je podstatně lepší než v řadových obchodních řetězcích,“ říká. „Mám to prověřené, naše kočka je mazaná, jakmile jsme jí dali něco jiného, odmítla to žrát,“ vysvětluje svůj názor.

Ve Zverimexu Belty, s. r. o., v Plané v Zámecké ulici hovoří o svých zákaznících, jejich zájmu i zdražování stejně jako ve Stříbře. „Marži jsme v žádném případě nezvedli, bohužel s každou dodávkou zboží jsou ceny vyšší, tudíž musíme zdražovat i my,“ říká tamní prodavačka. Majitelé psích mazlíčků zde ve velkém kupují především psí granule od českého výrobce FITMIN. Originál balený patnáctikilový pytel stojí od 826 Kč, ale prodávají i pytle se stejnou hmotností až do ceny cca 16 stovek dle složení a obsahu masa. Značkové granule zde mají též rozvážené a zalisované po kilech v ceně od 59 korun. Oblíbené jsou také konzervy stejné značky, kdy 400 g ve zdejší prodejně vyjde na 49 Kč, 800 g pak na 88 korun. Pokud zákazníci chtějí levnější krmivo, sahají po konzervách ROCCO, které stojí 39 Kč za 400 g.

Neváhají zde provětrat své peněženky ani majitelé koček. Rozvažované granule zde pořídí od 59 Kč za kilo, mlsné kočičí jazýčky mohou hýčkat ale také granulemi v ceně až 290 Kč za kilo. V prodeji zde nabízejí mimo jiné i oblíbené „kapsičky“, které dle složení stojí od 15 do 20 korun. Pestrý sortiment prodejna nabízí i pro další domácí mazlíky, hlodavce, opeřence či rybičky, a to včetně vybavení.

Celkové zdražování pociťuje tachovský psí útulek U Šmudliny. Je to znát zatím především na úbytku dobrovolných dárců, kteří útulek ještě donedávna podporovali, byť někdy jen drobnými příspěvky. „Pro mě je prioritou kvalitní veterinární péče a kvalitní krmení. Už nyní je neustálé zdražování dost na hraně. Bude-li třeba, najdu si brigádu, abychom mohli vše udržet ve stavu jako dosud,“ shrnuje celou situaci majitelka Gabriela Jägerová.