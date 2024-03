Od začátku března uvedla farma do provozu prodejní automat na maso a masné výrobky. Stojí v pergole přímo u podnikové prodejny v Čečkovicích a ve třiceti okýnkách si můžete dle nabídky vybrat, po čem zrovna váš mlsný jazýček touží. A to po celý den i noc, každý den v týdnu. Sortiment firmy je široký, takže v automatu najdete pouze jeho část, převážně čerstvé maso a v současné době pak především špekáčky a klobásy. Zboží je průběžně doplňováno. Maso, které je v automatu nabízeno, je připraveno ve vakuovém obalu, cena uvedená u daného okénka masomatu je vždy cena za porci uvnitř, nikoliv za kilogram masa či daného výrobku.

„Chtěli jsme zpřístupnit naše výrobky zákazníkům i po naší zavírací době,“ řekla Deníku vedoucí čečkovické prodejny Dobroslava Černá. „Začíná grilovací sezona, a lidé tak mají šanci si nakoupit, nač mají chuť, i v době, kdy je prodejna zavřená,“ vysvětlila dále. Že bude o výrobky z masomatu zájem, se potvrdilo o uplynulém víkendu, kdy se venku oteplilo a lidé vyrazili na zahrádky a do přírody. „Špekáčky a klobásy mizely doslova před očima,“ popsala první zkušenosti s novinkou Černá. Dle jejích slov se prozatím jedná o zkušební provoz, dle získaných zkušeností pak bude v automatu přizpůsobena nabídka. Provozovatelé předpokládají, že ta se bude měnit dle sezony. Rozhodně nebudou chybět ani polévky ve sklenicích.

V masomatu, velké chladicí lednici, si navíc lidé mohou vyzvedávat objednávky z e-shopu, každá přihrádka je zpřístupněna PINem, který se zadává na displeji automatu. Takže ti, již si nestíhají pro objednané zboží přijet do zavírací doby prodejny, vyzvednou si objednávku v automatu. Firma zákazníka informuje ve chvíli, kdy je objednávka připravena k výdeji. Platit se dá kartou i hotově. Obsluhy automatu se lidé nemusí obávat, vše je popsáno v návodu, který je na něm umístěn.

Novinku uvítala i Milada Huláková. „Jezdím sem často nakupovat do prodejny, zatím jsem možnost nákupu v masomatu nezkusila, ale myslím, že ji v létě budeme využívat. Zdejší výrobky jsou jako domácí, jsou poctivé a chutnají úplně jinak než ty z obchodních řetězců. Kupujeme zde hodně špekáčky a několik druhů klobás, a to nejen domů, ale i na akce, které u nás v Holostřevech pořádáme,“ řekla Deníku poté, co si automat na vlastní oči prohlédla.