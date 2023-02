Držíce se hesla, že slibem nezarmoutíš, maškary starostce poděkovaly, a že ostudy činiti nebudou slíbily. Následně jí místo samotného Pronobuse chlupatého pajdavého medvěda k prvnímu maškarnímu tanečku předhodily. Předtím se ještě jako každý rok společně u kašny vyfotily, a pak už do autobusu nastoupily, a na krátký výlet po okolí vyrazily.

Po návratu městečko obešly a kdo měl ještě sílu, tak na večerní taškařici do kladrubského kulturního domu vyrazil. A rozhodně se nenudil. Zdejší pobřežní hlídka připravila parádní šou plnou překvapení. K tanci a řádění hrála skupina Epigon. Lepé plavčice a pohlední plavčíci z pobřežní hlídky nakonec vyhodnotili tři nejhezčí masky. Ty si domů odnesly sladkou odměnu v podobě dortů. Taškařice to byla vskutku povedená, do ranních hodin se jedlo, pilo, hodovalo, na vzpomínání hodně toho jest, co se toho dne stalo.

Masopustní veselí vládlo také v Sulislavi. Byl to již 237. masopust, který obec slavila. O jeho oblibě svědčí i velký počet maškar. „Letos se sešlo 113 masek a byla to opravdu parádní akce,“ těší zájem o tradice v obci starostku Lucii Soukupovou. V navštívených domácnostech čekalo na maškary bohaté občerstvení, kterým nikde nepohrdly a hospodyňku vždy řádně vychválily.