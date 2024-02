Dlouhá fronta u stánku se zabijačkovými výrobky a pivkem, v obležení stánek s domácími buchtami a dalšími sladkými dobrotami včetně brazilské kávy. Tak vypadalo muzejní náměstíčko ve Stříbře v sobotu 10. února. Konaly se zde Masopustní vepřové hody a zájem o mastné i sladké pochoutky byl nebývale velký.

Masopustní vepřové hody ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Přestože začátek prodeje byl vyhlášen na desátou hodinu dopolední, prodávající František Turek se svým týmem z Dobroty.turek neváhal potěšit první nedočkavce dříve a servíroval teplý ovar, smažák či prdelačku ještě než radniční hodiny odbyly celou. Lidé ve velkém kupovali také jitrnice, jelita a tlačenku. „Přišel jsem s přítelkyní na zabijačku. Máme to rádi, od téhle firmy nám to obzvláště chutná,“ řekl Deníku stříbrský František Mottl s tím, že jedno točené dopoledne na spláchnutí mastné dobroty neuškodí. „Přítelkyně si navíc dala kafíčko z vedlejšího stánku a moc si ho pochvalovala,“ dodal s tím, že vepřové pochoutky si odnáší i domů. „Pro Turkovo zabijačku jsem si neváhala zajet, i když ji prodával v Sytně. A to kafe je stejně jako koblížek a buchta vynikající,“ potvrdila partnerova slova Jitka Kindlová. U stolku si pochutnával na ovaru také Miroslav Krátký ze Stříbra. „Ovar je luxusní, ceny jsou adekvátní, jen ta dlouhá fronta mi štve. Chtěl jsem si ještě koupit domů jitrnice, ale obávám se, že mi je lidi vykoupí,“ nechal se slyšet.

Tachov má nový hit. Na zákusky v cukrárně Maminkárna se stojí fronty

Obavy o to, zda-li je dostatečně na takový zájem připraven, projevil i sám František Turek chvíli po desáté, když nestíhal pobíhat mezi pípou a přistavenou polní kuchyní, kde se jídlo udržovalo teplé. „Zájem je obrovský, tak se budeme modlit, aby se dostalo na všechny,“ pohlédl na stále se zvětšující frontu chvíli před jedenáctou. Pořadatelé doufali, že nabídka svařáku zdarma pro každého, kdo dorazí v převleku přiláká alespoň nějaké maškary, ale nestalo se tak. V maskách tak byla stylově oblečena pouze obsluha.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

K mastnému prostě sladké patří. Toho se pořadatelé masopustních hodů drželi. Kousek od stánku se zabijačkou tak stál stánek kavárny kafe.prostor Báry Pitrové, která by v letošním roce měla právě v těchto místech otevřít svoji provozovnu. „Nabízíme domácí buchty, domácí sušenky, koláčky a když je ten masopust, tak samozřejmě koblížky,“ uvedla jedna z obsluhujících Jana Pitrová. (šav)