Matěji, jaká byla cesta sem do Plzně?

Cesta byla skvělá, přijel jsem přímo ze školy ve Stříbře. Těšil jsem se celý den, cesta byla bez zácpy, takže naprostá pohoda.

To je skvělé. Musíme prozradit, že tě přivezl otec, který je zde a sleduje natáčení. Přijel jsi ze školy, ze Stříbra, z gymnázia. Jak skloubíš školu s natáčením videí a pobytem v přírodě?

Matěj Houška: velikou inspirací je mi David Attenborough, vzorem moji rodičeZdroj: Deník/Antonín HříbalJe to časově náročné, ale mám štěstí na svou školu, která mě podporuje, ať už je to ředitel, učitelé nebo spolužáci. Od letošního roku mám individuální studijní plán, což mi pomáhá skloubit všechny aktivity.

Co bys chtěl dělat, až budeš dospělý?

Chtěl bych se věnovat natáčení dokumentů o rybách, přírodě, historii, psaní článků, knih a přednáškám. Ale mám rád různorodost, takže chci dokončit školu a vystudovat práva. Mým snem je skloubit práci v přírodě s právní praxí.

Kde hledáš vzory a inspiraci?

Vzory a inspirace vnímám odlišně. Vzor by měl být někdo, koho dobře známe a kdo nás inspiruje. Pro mě jsou vzorem moji rodiče a přátelé. Inspiraci čerpám od dětství z pořadů o rybaření a od osobností jako David Attenborough nebo Bear Grylls.

Jak ti pomáhají rodiče a jak ty pomáháš jim?

Rodiče mi velmi pomáhají, pracujeme jako rodinný tým. Já jim pomáhám například sečením trávy na zahradě, jezdím s malým traktůrkem.

Odkud přišel nápad natáčet sérii dokumentů Zapomenuté revíry?

Nápad přišel náhodou, když jsme s bratrem objevili zapomenutý rybník. Rozhodl jsem se pokračovat v jeho stopách a projekt se rozrostl. Dokonce o něm vyšla kniha.

Jaké máš nyní plány do blízké budoucnosti?

Plánuji série přednášek po celé České republice, začínám v Plzni. Chci se také více věnovat tématu přežití v divočině.

Od pramene potoka až k moři

Při svých výpravách do přírody Matěj zažívá nesčetná dobrodružství a právě o nich vypráví při své přednášce Od pramene potoka až k moři. Jeho příběhy začínají na malém českém potoce a po našich řekách doputují až do Norského moře. Matěj vás s sebou vezme za příběhy o rybách, přírodě, naší planetě, ale také nebezpečí, které u vody zažívá. Matěj má navíc velmi rád i historii a to především dávné lidské příběhy, které se v minulosti odehrávaly na místech, kde teď i on tráví svůj čas. A právě tyto jedinečné a téměř už zapomenuté příběhy, které se mu podaří vypátrat a ony znovu spatří světlo světa, jsou připraveny i pro vás a mají vždy neskutečně kouzlo. Pojďte se tedy společně s Matějem vydat za dobrodružstvím a příběhy, které u vody zažívá…

Datum: 9. dubna, od 19 hodin

Místo: Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, hlavní budova - 1. patro přednáškový sál