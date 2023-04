Sportovní vyžití rozhodně nechybí dětem v Mateřské škole Pošumavská v Tachově. Kromě klasického předškolního vzdělávání ve všech oblastech se zdejší pedagogický sbor snaží děti vést ke zdravému životnímu stylu, vnést jim zdravého ducha nejen do těla, ale i do mysli.

Ve zdravém těle zdravý duch, toť heslo mateřinky v Pošumavské. | Foto: MŠ Pošumavská Tachov

Mezi oblíbené školkové aktivity patří kurzy plavání. „Dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, se plaveckého kurzu účastní dvě nejstarší třídy předškoláků. Do zdejšího plaveckého bazénu vyrážíme vždy jednou týdně po dobu deseti týdnů,“ řekla Deníku jedna z učitelek Marie Dobiášová. „Kromě rozvíjení tělesných a pohybových částí těla se dětem vytváří vyšší kapacita plic a celkově má plavání příznivý vliv na jejich psychickou stránku,“ chválí kurz pedagožka.

Mateřinka Pošumavská je vyhlášená coby velmi akční a sportovně založená školka. I to je důvodem, proč se neváhala zapojit do celorepublikového projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. V rámci něj se ve čtvrtek 30. března všechny děti z celé školky sešly v tachovské hale, kde si celé dopoledne za pomoci nejrůznějších cviků a zábavných her protáhly svá tělíčka. „Letos jsme se do projektu zapojili už potřetí,“ říká Dobiášová. „Děti mají tuhle akci rády a i tentokrát byly doslova nadšené. Vyřádily se, udělaly něco pro své zdraví a to je to, oč nám jde,“ hodnotí školkové cvičení ředitelka školky Ladislava Pitrová.

