V areálu mateřské školy vyroste zcela nová dvoupodlažní budova, v jejíchž prostorách vzniknou dvě nové třídy. Současně vznikne v ulici Pošumavská nové parkoviště, které usnadní provoz přímo v Pošumavské a především ulehčí přetížené ulici Stadtrodské.

Poliklinika v Tachově zrekonstruovala toalety pro lékaře

Staveniště si zhotovitelská firma Baracom přebrala již 15. prosince minulého roku. A obratem se pustila do přípravných prací tak, aby mohla na jaře začít s výstavbou budovy. „Dokončení stavby je dle smlouvy do 340-ti dnů od převzetí staveniště, což znamená, že nejdéle letos 19. listopadu by mělo být hotovo,“ uvedl Petr Vrána, starosta města Tachova. Dle jeho slov po kolaudaci proběhne vybavení objektu nábytkem a dalšími věcmi a poté proběhne zkušební provoz, aby od září roku 2025, kdy začne další školní rok, mateřinka mohla pojmout o padesát dětí více než dosud. „Kromě zmíněné výstavby nové školní budovy vznikne v ulici Pošumavská i nové parkoviště. Ulici Stadtrodská se tak výrazně uleví, rodiče zde často parkují, když odvádějí své děti do školky,“ doplnil starosta. Na výstavbu získalo město dotaci ve výši zhruba 6,7 milionu korun, zbytek do vysoutěžené částky 21 804 200 Kč včetně DPH hradí ze svých finančních prostředků.