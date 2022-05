Pro předškoláky tam vede lektorka Jana Bukovjanová pravidelné hodiny angličtiny. Děti se učí základní slovíčka, pojmenovávají barvy, zvládnou zazpívat i jednoduchou písničku. S příchodem teplého počasí připravila lektorka jednu z hodin na školní zahradě, což malí neposedové přivítali s velkým nadšením. Při běhu, skocích a dalších sportovních úkonech se kromě výskání a smíchu ozývala právě angličtina, která zněla ještě dlouho poté, co se děti vrátily zpět do třídy. „Byl to skvělý nápad, dětem se takto vedená hodina moc líbila. Kreativita paní Bukovjanové nezná mezí, velice si její spolupráce vážíme,“ pochválila nápad ředitelka školky Marie Benediktová. V rámci školního programu se každý čtvrtek věnují děti s učitelkami hodině cvičení. Protáhnout si těla nyní na jaře však namísto do tělocvičny budou chodit do přírody. Nedaleko školky v lese společně při jedné z vycházek objevily paseku, kterou nazvaly U velkého dubu. Pokud počasí dovolí, budou své pohybové dovednosti rozvíjet právě tam.