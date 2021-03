Ulice v Plzni, Klatovech či v Sušici byly o víkendu téměř prázdné, procházelo jimi jen minimum lidí. I když příliš nepřálo počasí, střídal se déšť se sněhem, občas vykouklo sluníčko, lidé se vydali na procházky do přírody.

Plzeň, Borský park | Foto: Deník/Veronika Zimová

Tedy tam, kam jim to koronavirová opatření dovolí. V Sušici je oblíbeným ostrov Santos a procházky kolem řeky Otavy, v Klatovech obyvatelé míří do parků nebo na Hůrku. Jde o cíle, které byly hojně vyhledávané již minulý rok na jaře, kdy jsme prožívali to samé jako letos.