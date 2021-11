Velkou medovou výzvu poslalo prostřednictvím městského zpravodaje město Kladruby společně s Regionálním muzeem Kladrubska svým občanům. Pod názvem plánované výstavy Vánoce s vůní perníku nabízí především Kladrubským, aby pomohli své malé muzeum vyzdobit vánočně sami.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Město Kladruby, Pavla Kovaříková

Každá domácí pekařka může nejpozději do 22. listopadu přinést do recepce muzea cokoliv upečené z perníku, podmínkou jsou vánoční témata. Velikosti a kreativitě se meze nekladou. Pracovníci muzea a města pak následně všechny donesené medové výrobky v muzeu vystaví a připraví tak, aby byla expozice připravena k nahlédnutí od 28. listopadu poté, co bude ve městě slavnostně rozsvícen vánoční stromek, až do konce roku.