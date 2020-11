Jak Deníku řekl starosta Martin Záhoř, městu jako zřizovateli záleží, aby školy měly pro současnou složitou situaci co nejvíce ulehčené podmínky, aby se mohli pedagogové soustředit na výuku. „Minulý týden jsme se sešli s vedením obou škol, abychom získali informace, jak distanční on-line výuku zvládají,“ uvedl starosta.

Dodal, že město je připraveno poskytnout školám finanční výpomoc k zajištění potřebného vybavení. „A také naši IT pracovníci jsou připraveni školám pomoci například s instalací programů, s přípravou techniky na on-line výuku, případně mohou pomoci i rodičům doma s připojováním na výuku po síti,“ doplnil Záhoř.

Rodiče, kteří by takovou pomoc doma potřebovali, musí ve školách nahlásit, že nemají doma internetové připojení a město, pokud to bude technicky možné, vypomůže.

Stříbrské základní školy Gagarinova a Mánesova zatím podle starostových slov systém vyučování technicky zvládají. Škola v Mánesově ulici již využívá k výuce platformu MS Teams a škola v Gagarinově ulici pojede na Google Classroom.

DODÁVKA NOTEBOOKŮ SE ZASEKLA

Školy se postupně vybavují výpočetní technikou z prostředků Ministerstva školství. Někde však dodávka vázne. „V současné době čeká Základní škola Gagarinova na dodávku asi čtyřiceti notebooků, která se opozdila. Zrovna tento týden to řešíme, ale chápeme, že v současné situaci se to může stát. Víme, že notebooky, určené pedagogům i některým žákům jsou na cestě od dodavatele a že by měl být tento problém v dohledné době vyřešen,“ uvedl starosta.

ŠKOLY INFORMUJÍ NA SVÝCH WEBECH

Aktuální informace týkající se on-line výuky zveřejňují na svých webech průběžně také školy. Například Mánesova vyvěsila na svoje stránky rozvrh výuky, platný od tohoto úterý až do 13. listopadu. Přednost dostávají předměty jako matematika, čeština, další jazyky, fyzika. Podobně je tomu na Gagarinově, kde přednost dostávají také matematika, čeština a jazyky. Rozvrh výuky bude zveřejněn v nejbližších dnech.