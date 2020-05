Nové herní prvky se instalovaly v uplynulých dnech na dětském hřišti ve Stadtrodské ulici, kde nahradily již vysloužilé sestavy. „Na hřišti jsou celkem tři nové herní prvky, a to dvouvěžová sestava, kombinovaná dvojhoupačka a sestava osmiúhelník,“ informovala Hana Hudousková z odboru rozvoje a investic Městského úřadu Tachov. Vyměněn byl také podklad kolem herních prvků, po kterém se děti pohybují.

„Obnova a doplnění herních prvků probíhá i na dalších třech hřištích – v Třešňové ulici se jedná o novou trampolínu, v ulici Ve Vilkách byla poškozená houpačka nahrazena oblíbenou houpačkou hnízdo. A houpačka hnízdo byla nově osazena i na dětském hřišti u restaurace Baileys,“ doplnila Hudousková.

Jak dále dodala, celkové náklady na obnovu prvků na uvedených hřištích včetně dodávky, montáže, odstranění starých nevyhovujících prvků, terénních úprav a dopadových ploch budou 700 tisíc korun

Modernizované dětské hřiště ve Stadtrodské ulici už si mohou děti užívat.

Další areál pro nejmenší děti je ve výstavbě. Vzniká u Revisu v západní části města, kde nahradí už velmi staré a prakticky nepoužívané hřiště.

V této lokalitě mohlo vyrůst Rákosníčkovou dětské hřiště. Tachov se v minulých letech zapojil do soutěže obchodního řetězce Lidl, který Rákosníčkova dětská hřiště v českých městech buduje. Dlouho vypadalo hlasování nadějně, ale nakonec Tachov o několik hlasů prohrál. Radnice přesto rozhodla, že hřiště vybuduje na náklady města.

Umístěno na něm bude několik herních prvků, jako například třívěžová herní sestava, kolotoč, dvě pružinové houpačky, vahadlová houpačka, domeček, houpačka hnízdo a workoutový prvek.

„Instalace herních prvků bude dokončena do 31. května. Následně bude hřiště ještě oploceno, tyto práce by měly být dokončeny do konce července tohoto roku. Celkové náklady na vybudování tohoto hřiště včetně oplocení budou ve výši 1,3 milionu korun,“ uvedla Hana Hudousková.

Další nová dětská hřiště se podle jejího vyjádření momentálně neplánují, s obnovou a doplňováním herních prvků na stávajících hřištích se ale počítá i do budoucna.