Město Tachov začalo tento týden přijímat nabídky ve veřejné zakázce na opravu jezu a náhonu na řece Mži u Husmanova mlýna.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Marek Nečina

Jak již Deník informoval, jez je poškozený, včetně kamenných zdí, které se bortí. Kromě toho prosakují boční stěny, netěsní stavítka přítoků vody k mlýnskému kolu a do rybářských sádek. Nabídky je možné podávat do 6. října, poté se budou vyhodnocovat. Stavební práce na opravě jezu by měly podle harmonogramu začít ještě letos v říjnu, nový jez by měl být dokončen v dubnu příštího roku. Předpokládané náklady na opravu vodního díla jsou dva a půl milionu korun. Po dokončení se úpravy dočká také lávka nad jezem.