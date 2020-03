Informace o této výzvě zveřejnilo na oficiálním městském facebooku. Vedení města tuto žádost vysvětluje zvýšenou majetkovou kriminalitou v posledních dnech a zajištěním bezpečnosti obyvatel. „V uplynulých dnech bylo zaznamenáno několik vloupání, pachatele se podle informací, které máme, už naštěstí podařilo dopadnout,“ řekl Deníku místostarosta Karel Lukeš.

Jak doplnil, iniciativa na posílení hlídek městské policie vzešla z řad občanů města, kteří jsou zároveň příslušníky armády. „Určitě bychom takové posílení hlídek uvítali,“ řekl Lukeš.

Další problémy, při nichž by posílené hlídky měli opodstatnění, lze podle představitelů města očekávat při případném propouštění agenturních zaměstnanců v průmyslových zónách. „Nejen oni mohou být rizikem, máme vlastních dostatek. Snažíme se na to připravit,“ uvádí starosta Martin Záhoř na facebooku. Zároveň v příspěvku nevylučuje zřízení tzv. sousedských hlídek a oslovuje zájemce, kteří by se chtěli na těchto hlídkách podílet. „Pravděpodobně je nevyužijeme, ale rádi bychom byli připraveni."