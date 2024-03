O kulturu a společenský život se Městské kulturní středisko v Tachově stará už rovného půl století. Svoje padesátiny oslavilo v pondělí 4. března velkolepou oslavou, která byla zároveň vernisáží k výstavě, jež je možno spatřit ve vstupní chodbě společenského areálu Mže.

MKS Tachov letos oslavilo 50 let od založení | Video: Deník/Monika Šavlová

Gratulantů dorazila dlouhá řada. Na výstavě naleznou návštěvníci průřez činnosti od doby vzniku MKS po současnost a vystavena je i promítací technika, která se používala v letech 1970 – 1990. O hudební doprovod na vernisáži se postarala Základní umělecká škola v Tachově.

Úvodního slova se ujala současná ředitelka MKS Božena Vaňková, pár slov následně přidal také místostarosta města Tachov Jan Straka. „Jestli je tady něco 50 let, tak je to proto, že to funguje. Já doufám, že i naši následovníci zde budou minimálně dalších padesát let a nepřeválcuje nás umělá inteligence,“ pronesla mimo jiné Vaňková.

Na každém výstavním panelu se kromě historických materiálů návštěvníci setkají také se dvěma kreslenými postavičkami, panáčkem Miki a panenkou Kiki. „Výstava představujeme spíše takové střípky toho nejzajímavějšího z naší činnosti v průběhu let. Spektrum činnosti kulturního střediska je tak široké, že v Tachově v podstatě není oblasti, do které by v průběhu let eMKáSka nezasáhla. Miki a Kiki proto dovysvětlují určité události a skutečnosti, které se do výstavy nevešly,“ vysvětlila jedna z pracovnic MKS Jaroslava Hohlová.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Výstavu se podařilo realizovat také díky pomoci pracovníků tachovského archivu, kteří poskytli potřebné materiály. Doslova mravenčí práce s velkou mírou představivosti pak čekala na výtvarnici MKS Tachov Janu Hiclovou Honzíkovou. Idea výstavy měla představovat jak informační údaje tak časově dokumentační údaje, ale i trochu zábavy a vtipu. Což se zdařilo pomocí dvou kreslených průvodců Mikiho a Kiki, což i ve spojení počátečních písmen dává zkratku MKS. Všechny materiály upravila pro potřeby výstavy a zakomponovala průvodcovské kreslené postavičky. Ty se staly zároveň i spojujícím prvkem výstavy. Podle představy výtvarnice jednotlivé postavičky počítačově dotvořila studentka grafického designu Nikola Horynová. V současné době na praxi u MKS v Tachově.

Při tak významné události nechyběla ani jedna z prvních pracovnic MKS Marie Mirtlová, jejíž manžel Karel Mirtl byl v letech 1974 až 1988 prvním ředitelem MKS. „Je to nejstarší žijící kulturně výchovná pracovnice v Tachově, je to legenda,“ řekl na její adresu jeden z účastníků vernisáže Pavel Voltr, kastelán jízdárny. Samotná Marie zavzpomínala na začátky, které dle jejích slov nebyly vůbec snadné. „Na samotné začátky nevzpomínám dobře, když se zakládalo MKS, město o jeho založení nemělo zájem, nebýt okresního kulturního střediska a pár lidí, kteří se točili kolem kultury v Tachově, tak nevím, jak by to dopadlo. Některá léta byla úrodná, ale já vzpomínám na každou akci ráda, ať už tam bylo spousta návštěvníků anebo přišlo málo lidí, ale vystupující odvedli kvalitní práci,“ řekla Deníku Mirtlová.

Do dalších let by popřáli pracovníkům MKS, aby jim nadšení dlouho vydrželo a o kulturu se skvěle starali dalších 50 let, také archivář Jan Edel a farář Václav Vojtíšek. „Nikdy se nelze zavděčit všem. Zdejší středisko má pod sebou také jízdárnu, zámek, knihovnu. Samozřejmě lze vždycky udělat tu kterou akci lépe, ale je otázkou, co lze zvládnout, kolik se na akci podílí lidí, kolik je na ni vyhrazeno peněz. V tom počtu zaměstnanců MKS, ve kterém se o kulturu ve městě starají, je nabídka kulturního a společenského vyžití skutečně pestrá. V rámci akcí se představují zajímaví hosté, jízdárna je oživená o pěkné koncerty,“ řekli Deníku střídavě oba pánové.

Po celou vernisáž probíhala v aule také videoprojekce, na níž se mohli návštěvníci ve filmové smyčce seznámit s prací amatérských filmařů. Zájemci si pak mohli také užít promítání přímo v kinosále, kde bylo připraveno promítání krátkých filmů amatérských videonadšenců z Tachovska.

Výstavu si mohou lidé prohlédnout v průběhu akcí konaných ve společenském areálu Mže a to až do 25. listopadu letošního roku.