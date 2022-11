Vernisáž zahájily krátkým vystoupením žačky ZUŠ Stříbro pod vedením paní učitelky Hany Bezděkové. Poté se slova ujal ředitel muzea Zbyněk Navrátil a majitelka většiny vystavených exponátů Jarmila Straková. Ta neopomněla zmínit druhého vystavujícího Jiřího Sauka, jehož rukou vznikly také kostýmy na vystavených figurínách. "Jirka se moc omlouvá, je pracovně v zahraničí," vysvětlila Saukovu nepřítomnost.

Sympatická usměvavá sběratelka a výtvarnice z Andělic u Klatov vlastní v současné době kolem 50 nejrůznějších betlémů. "Tady ve Stříbře vystavuji svůj úplně první, který vznikal po celý rok 2002, kdy jsem kouzlu betlémů propadla," řekla Deníku. "Tehdy jsem chodila do keramického kroužku pro dospělé a tam jsem postupně vytvářela figurku za figurkou," dodala.

Návštěvníci stříbrské výstavy tak mohou mimo jiné obdivovat soubor téměř 60 nádherných dokonale propracovaných keramických figurek. "Podobně jako můj kamarád Jiří Sauko i já sbírám panenky, kočárky, různé doplňky a staré hračky. Svoji sbírku mám nainstalovanou ve výstavním depozitáři v Tajanově u Klatov, kam se mohou zájemci přijet pokochat vždy v neděli nebo po předchozí domluvě. Část mých exponátů je v současné době vystavena také v Holýšově," zve ke zhlédnutí dalších částí svých sbírek Straková.

Na výstavě ve Stříbře je k vidění mimo jiné i další rarita, jakou je bezesporu 170 let starý betlém z depozitáře stříbrského muzea. "Poprvé jsme ho vystavili asi před pěti lety, nyní jsme se rozhodli ukázat jeho krásu návštěvníkům podruhé," svěřil Deníku ředitel muzea Zbyněk Navrátil. "Do Stříbra byl před lety převezen z muzea v Tachově a od té doby ho máme uložen v našem depozitáři," doplnil.

"Je to moc pěkně pojaté. Jsou tu unikátní kousky, opravdu je co obdivovat. Člověk se hned na Vánoce se těší víc. A líbilo se mi i hudební vystoupení," pochválil akci Daniel Petráň, který se přijel do stříbrského muzea podívat z Kladrub.

Výstava potrvá až do 6. ledna 2023 vždy v otvíracím čase muzea.