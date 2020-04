"Vláda avizovala, že hromadné akce bude uvolňovat až jako poslední. Z toho důvodu jsme rozhodnutí o nekonání slavností přijali již nyní," informuje vedení města na oficiálním městském facebooku.

Vysvětluje to mimo jiné tím, že už v květnovém zpravodaji by musel vyjít program a také by se musela spustit propagace. "Mrzí nás to, stejně jako vás, ale realita těchto dnů a týdnů je bohužel taková," uvádí se dále na facebooku.

Je ale možné, že se městské slavnosti v nějaké podobě uskuteční na podzim. "Věříme však, že například na podzim bude možné udělat slavnosti v menším měřítku, pokud to situace dovolí," uvádí vedení města.