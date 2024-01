Po celém regionu vyhlášené a hojně navštěvované Tachovské městské slavnosti se letos v srpnu rozhodně neruší.

Náměstí v Tachově. | Foto: Deník/Monika Šavlová

„Pokud bude, jak předpokládáme, náměstí skutečně uzavřené, většina hlavního programu bude probíhat v Pobřežní ulici. Počítáme s tím, že v ní budou využity všechny prostory včetně městského stadionu,“ nastínil letošní slavnosti Petr Vrána, starosta města Tachov. Vše záleží na vlastní organizaci, o kterou se tradičně postará MKS Tachov. Hlavní stage by měla být v prostoru starého koupaliště, kde se pravidelně v průběhu slavností nachází prodejní stánky, ale také různé pouťové atrakce. „Slavnosti se letos budou konat od 2. do 4. srpna. Pokud bude třeba je z náměstí přesunout, bude to pro nás sice maličko náročnější na organizaci, ale žádný velký problém v tom nevidím,“ řekla Deníku Božena Vaňková, ředitelka MKS.

„Co se týče samotného náměstí, tak v současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce,“ uvedl Petr Vrána. Dle jeho slov by se s pracemi mohlo začít na konci jara, a to bez ohledu na počasí. Prvotní skrývky povrchu lze dělat i za deštivých dní. Pokud bude vše probíhat podle plánu, na konci letošního roku se bude náměstí honosit novou, částečně velkoformátovou dlažbou, novými parkovacími místy včetně nových obslužných zálivů pro krátkodobé parkování a novým mobiliářem.