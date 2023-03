„Postavili jsme si zde domy, vzali si na ně hypotéky, abychom tady žili se svými dětmi a rodinami v klidu. To všechno by s těžbou padlo,“ zlobí se Lenka Maršálková a Zdeněk Charouzek, obyvatelé Benešovic.

„O nás bez nás,“ říkají shodně starostka Benešovic Lada Rambousková a starostka Kladrub Hana Floriánová. O záměru vybudovat kamenolom v blízkosti zmíněných obcí neměly podle svých slov tušení, a to i přesto, že část budoucího lomu leží právě na katastrálním území obce Benešovice, kde Kladruby vlastní část pozemků. „16. února jsem obdržela z Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje obálku plnou dokumentů a posudků včetně povinnosti oznámit na vývěsce, že probíhá tzv. malá EIA. Znamená to, že probíhá posouzení vlivu případného budoucího kamenolomu na životní prostředí. Samozřejmě vím, že se zatím nejedná o povolení nebo zákaz hornické činnosti, ale i tak to bylo opravdu velké překvapení a my zde žádný lom rozhodně nechceme,“ řekla Deníku Rambousková. „Obec zpracuje vyjádření, nicméně vyzýváme všechny, aby se též se svými připomínkami obrátili na odbor životního prostředí,“ dodala.

Hornický průvod osvícený loučemi prošel večerním Stříbrem

Zástupci firmy tvrdí, že všechny dotčené strany byly o záměru včas informovány. „Naše společnost se o vyhrazený nerost zajímá již od roku 2013. V roce 2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí o stanovení průzkumného území Benešovice, kde byly účastníky řízení i obec Benešovice a město Stříbro. Na jeho základě naše společnost provedla geologický průzkum, který navíc mohl být proveden jen tam, kde vlastníci dali souhlas se vstupem na pozemek. Průzkum byl pozitivní, proto naše společnost předala jeho závěr MŽP. V roce 2018 bylo stanoveno Chráněné ložiskové území. Toto rozhodnutí opět obdržel Odbor územního plánování a Stavební úřad MěÚ Stříbro. Ministerstvo vydalo v roce 2019 rozhodnutí o předchozím souhlasu na stanovení dobývacího prostoru. My jsme o záměru informovali obce Benešovice a Kladruby,“ říká jednatel společnosti LB MINERALS Ladislav Matoušek.

Majitelé si přesto stojí za tím, že o plánované těžbě nemají tušení. „O tom, že by někdy probíhaly zkušební průzkumné vrty na našich pozemcích, nic nevím,“ dušuje se Radek Jurčík, jednatel společnosti ZEVYP – pozemky s. r. o, která velké části pozemků vlastní. Stejně mluví i starostka Kladrub Hana Floriánová. Ta se obává dopadů těžby na obyvatele svého města. „Už teď nás trápí kamiony, které naším městem projíždí kvůli snaze ušetřit za mýto. Pokud bude z nového kamenolomu odjíždět asi 75 nákladních aut denně, je téměř jisté, že část, co nepojede do Poběžovic na drtičku, bude jezdit přes nás. Samozřejmě i naši občané se obávají prašnosti, hluku a vlastníci přilehlých rodinných domů při komunikaci se obávají o stav svých nemovitostí. Mají strach, že jim budou praskat omítky, budou znečištěny, a čeká se spousta dalších nepříjemností,“ vysvětluje.

Svá přání s poselstvím přidají do knihy německého chlapce i tachovští gymnazisté

„Tento záměr se dotýká i města Stříbra, protože sousedíme katastrálně,“ řekl Deníku starosta města Stříbra Martin Záhoř. „My nyní zpracováváme stanovisko města, kde budou uvedeny mimo jiné dvě hlavní podmínky. Žádáme vypracovat velkou EIA, což znamená obsáhlejší zpracování vlivu na životní prostředí. Tam by mělo zaznít například to, zdali nebudou ohroženy spodní vody v okolí Milíkova, a další, důkladnější posouzení vlivu kamenolomu na okolní krajinu. A dále budeme chtít co nejvíce eliminovat vliv nákladní dopravy na stávající dopravní infrastrukturu ve Stříbře,“ dodal.

Ladislav Matoušek z LB MINERALS slibuje, že společnost bude s obcemi i vlastníky ještě podrobně komunikovat. „K povolení těžby ještě vede dlouhá cesta a ve všech jejích etapách budou dotčené obce účastny. Živcová surovina je tzv. vyhrazeným nerostem, tudíž je ve vlastnictví státu a tvoří jeho nerostné bohatství. To se odráží i v povinnostech a postupech, které musí naše organizace plnit. Deklarujeme připravenost a otevřenost, budeme se snažit nalézt variantu řešení, která bude všemi stranami akceptovatelná,“ dodává.