Ladislava Pitrová, Mateřská škola Tachov, Pošumavská

Co vás přivedlo do školství? Co vám práce pedagoga přináší? Co pro vás vyznamenání znamená? Čím jste si ho dle svého názoru zasloužila? K čemu vás zavazuje?

Ladislava Pitrová, Mateřská škola Tachov, PošumavskáZdroj: Deník/Monika ŠavlováJeště v 15 jsem vlastně pořádně netušila, co bych chtěla dělat. Tehdejší pionýrská vedoucí mi nabídla, abych s ní šla pracovat do školky a stala se učitelkou. Což byla věc, na kterou jsem do té doby ani nepomyslela. Možná lehkovážně, úměrně věku jsem to ale zkusila a ukázalo se, že být učitelkou je moje životní poslání. Po maturitě jsem jako jedna z prvních vystudovala vysokou školu pro předškolní pedagogiku. Práce mě i po letech stále baví. Kolektiv dětí, ale i spolupracovníků mne neskutečně nabíjí energií. Ve školství se pohybuji již 41 let, z toho 30 let pracuji ve funkci ředitelky. Razím teorii, že když děti sportují, tak se i dobře učí, mají chuť do života, a v tom duchu vedu i zdejší školku. A že je to dobrá cesta, mi potvrzuje i velký zájem z řad rodičů, kteří k nám chtějí děti umísťovat. Máme zde pro děti opravdu pestrý program, kromě sportu učíme například i angličtinu. Domnívám se, že ocenění jsem získala hlavně proto, že pro školku připravuji velkou spoustu projektů, díky kterým zde máme například environmentální zahradu, víceúčelové hřiště, do všech tříd jsme nakoupili interaktivní tabule, hračky. Čerpala jsem zkušenosti a informace i v zahraničí. Rozhodně neusínám na vavřínech, mám pořád plnou hlavu nápadů, něco podnikám a troufám si říct, že naše mateřinka má opravdu dobrou úroveň, že jsem za 30 let, kdy školku vedu, odvedla velký kus práce, a za ten jsem tedy byla odměněna.

Když jsem do Plzně na akci pro vyznamenání jela, tak jsem byla poněkud rozpačitá, nevěděla jsem, jak to vyznamenání přijmout. Vše mi došlo až vlastně doma večer, v klidu, kdy jsem měla z toho všeho hrozně hezký pocit. Navíc celá akce byla opravdu velmi důstojná. Skutečně si toho vyznamenání považuji, v duchu jsem si zrekapitulovala celá ta léta, co učím. Přiznávám, jsem šťastná, že jsem byla oceněna. A je to pro mne velkou motivací do další práce a realizace dalších nápadů.