Z důvodu opravy komunikace III/1992 mezi Svojšínem a Otročínem je od dnešního dne tento úsek trasy neprůjezdný.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Řidiči směřující ze Svojšína do Otročína musí využít objízdnou trasu po komunikacích III/1994 směrem na Černošín, odtud po silnici č. II/230 směrem na Víchov, Těchlovice a zde odbočit na Otročín. Objízdná trasa bude osazena přechodným dopravním značením. Uzavírka komunikace by měla trvat do 8. 12. 2023.