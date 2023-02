Při výstavbě se počítá s tím, že bude vybudován jeden výjezd, který by v budoucnosti měl být připraven pro případný obchvat Chodové Plané. „Původně byl plánován obchvat východně od Chodové Plané, ale nakonec se počítá se západní variantou, která se bude stavět za několik let, proto zatím bude výjezd na obchvat slepý,“ vysvětlila Deníku starostka. V předstihu se již zajímá o to, jaké komplikace může výstavba objezdu přinést řidičům. „Způsob řešení dopravy po dobu stavby určuje policie. Samozřejmě, že město dostane vše na vědomí, ale nemá pravomoc do rozhodnutí nijak zasahovat. Nicméně dle mých informací v tomto případě nebude řešení nijak složité a řidičům příliš cestování nezkomplikuje. Tím, jak je křižovatka v tuto chvíli vyprojektována, postačí při dočasných dopravních opatřeních řízení provozu semafory a nebude třeba objízdné trasy,“ uvedla starostka.

Zahájení, realizace i dokončení stavby by mělo proběhnout v roce 2024.

Po krvácení do mozku vyrobila žena z Tachova pekelnou knihu hříchů