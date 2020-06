Místem tachovského setkání byla dolní část náměstí. Jak se zúčastnění shodli, ve vytrvalém dešti je třicítka demonstrujících překvapivě vysoké číslo. „Čekali jsme, že nás bude několik, prostě jednotky účastníků, ale těší nás, že se sešlo tolik lidí,“ zaznělo mezi přítomnými.

Ti na náměstí setrvali zhruba půl hodiny. „Přišel jsem proto, že jsem se zúčastnil předchozích demonstrací v Praze i v Plané. Jako Tachovan jsem rád, že se uspořádala akce také tady. Myslím, že to, co se říká, že Milion chvilek je dotován kdoví odkud, tak že to není pravda. Naopak, je dotován takovými lidmi, kteří chodí na tyto demonstrace,“ vyjádřil se Deníku jeden z účastníků, který si nepřál být jmenován.

Na náměstí rovněž přišel Stanislav Beran. „Nelíbí se mi stav věcí v tomto státě. Slovy klasika, je cosi shnilého ve státě českém. Když pan Babiš dokázal dobře řídit svoje firmy, ale nedokáže ve prospěch lidu řídit tento stát, to je špatné. Je třeba proti tomu něco dělat. Je nás málo, ale musíme být vidět,“ řekl Deníku.

Kromě Tachova se v okrese akce na podporu Milionu chvilek uskutečnily rovněž v Plané, ve Stříbře a Kladrubech.