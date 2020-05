Podle zprávy vydané koordinačním centrem Euroregion Dunaj Vltava česká vláda zřejmě rozhodne, že se už od úterý 26. května provoz na hranicích bude kontrolovat jen namátkově.

Ministři se na tom shodli při svém úterním setkání. "Namátkovými kontrolami se uvolní kapacity, proto bude možné znovu otevřít další hraniční přechody, které česká vláda dočasně uzavřela s cílem zabránit šíření koronové pandemie," vyplynulo z jednání ministrů. „Usnadní to dojíždění mnoha pendlerům, kteří dříve museli jezdit objížďkami, aby mohli překročit hranice,“ uvedl bavorský šéf resortu.

Obě strany rovněž vyjádřily zájem o co nejrychlejší návrat k hraničnímu obchodu ve smyslu Schengenské dohody. Předpokladem je infekční situace v obou zemích. Pokud se počet infekcí bude nadále vyvíjet pozitivně, měly by kontroly na bavorsko-české hranici od 15. června zcela zmizet.

Vítá to i přednosta okresního úřadu a předseda Krajského sněmu Horní Falce Franz Löffler. "To je dobrá zpráva a pozitivní signál pro náš společný region." Osobně poděkoval českým pendlerům, kteří navzdory všem obtížím a někdy i týdny trvajícímu odloučení od svých rodin zůstali věrni svým zaměstnavatelům v Horní Falci. „Pro mě je to jasný znak toho, jak blízko jsme spolu srostli a jak jsme k sobě přátelští,“ dodal. Do budoucna vyjádřil přání dále rozšiřovat stávající přeshraniční vztahy. Osobně se také těší na první výlet na českou hraniční horu Čerchov, ze které si člověk může vychutnat nádherný výhled na Horní Falc a Plzeňsko.

Výsledek schůzky obou ministrů vítají také čeští pendleři. "Už teď jsou kontroly na hranicích jednodušší, volnější a hlavně rychlejší, než v minulých týdnech," řekl Deníku Štefan Berki z Tachova, který denně jezdí přes hraniční přechod Rozvadov do Tirschenreuthu. Inicioval petici za znovuotevření přechodu v Pavlově Studenci, kudy to má do práce o půl hodiny rychleji. "Pokud se skutečně podaří v polovině června otevřít další hraniční přechody, bude to velký krok vpřed. Jsme za to rádi," dodal.