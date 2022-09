„Měl jsem velkou čest popřát za sebe i město Stříbro k významnému životnímu jubileu nejstaršímu občanovi našeho města. Přát mu přišli též zástupci sboru pro občanské záležitosti a správy sociálního zabezpečení,“ řekl starosta s tím, že ho pokaždé při jejich schůzce překvapí, jak je pan Nový neskutečně veselý a vitální. „Lze mu jen závidět. Co nedokáži ale vůbec pochopit, je jeho skvělá paměť. Miroslav Nový je skutečná chodící encyklopedie. Do dnešních dnů řídí bez problémů automobil. Jeho pozitivní přístup k životu by měl být pro nás vzorem," řekl Záhoř.