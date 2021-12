To byl ještě všude kolem hluboký les a místo bylo před lidmi krásně schované. A miloval ho jistý Vošouch. Tak mu říkali přátelé, ale jeho skutečné jméno bylo Zdeněk M.

Jaká je tedy legenda o tomto místě, na to vzpomíná myslivec Jiří Hanák, který měl tento revír na starosti. "Scházela se tam parta dobrých lidí opravdu řadu let. Ten jeden to místo tak miloval, že tam často pobýval i sám, a tak jsme mu mezi námi říkávali Samotář. Když jsem procházel revírem, tak jsem občas zabrousil k Samotáři, a tak nějak jsme tomu místu už pak říkali a říkáme dodnes. Nemohu říci, kolik lidí to místo zná, málokdy jsem tu někoho potkal," uvádí myslivec.

Mikulášskou stopovačku připravili pro děti v Prostiboři, podívejte se

U pramene je dodnes udělané sezení z kulatiny a je tam také křížek, který přináší smutné poselství z roku 1980. "Tady bylo to tábořiště a potůček s pitnou vodou. A pak se to stalo, jeden z pamětníků a účastníků trampských výprav mi tu smutnou událost vyprávěl. Táborníci měli jednou táborovou hru a natáhli ze stromu na strom lano a spouštěli se po něm. Samotář se uprostřed pustil a spadl. Zůstal ležet v bezvědomí, pak následovala strastiplná cesta, údolím Kosího potoka do mlýna, kde byl telefon. Složité navigování sanitky a přenos Samotáře náročným terénem. V té době to byl velký problém, sanitka se pod sráz nemohla dostat, nemohla najít ani přibližné místo, a tak první pomoc přišla opravdu dost pozdě," vzpomínal Hanák.

Přesto se Samotář dostal do nemocnice živý a všichni doufali, že to dobře dopadne. To se ale nestalo, tramp třetí den zemřel, prý snad na vnitřní krvácení. "Kamarádi sem stále jezdili vzpomínat, ale už je to 40 let, takže ani nevím, jak tomu je teď. Nicméně, opět je tu udělaná lavice se stolem, tak sem asi někdo ještě jezdí. Ale teď ten pohled není hezký, je to vše vykácené a odkryté," dodal smutně, dnes osmašedesátiletý, myslivec Jiří Hanák.

Martina Sihelská

Tereza Fejtová: Od cestování stopem ke Keltům do Vousova kmene