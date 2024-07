Do míst zaniklé obce Pavlův Studenec dorazilo během soboty 13. července a neděle 14. července kolem tisícovky návštěvníků z obou stran hranice. Na jeden víkend se sem totiž rozhodli pořadatelé z Tachova a Bärnau navrátit život a uspořádali tichý letní festival Pavlův Studenec ožívá, který připomněl společnou historii Čech a Německa.

Jedinečnému festivalu nahrávalo i příjemné letní počasí. Na místo, které bylo na začátku 20. století domovem zhruba 1400 obyvatelům, kteří zde provozovali svá hospodářství a živnosti, začali první návštěvníci přicházet v sobotu již krátce po dvanácté hodině. Byli mezi nimi zájemci o historii, turisté a výletníci z různých koutů Česka, z nichž někteří o zaniklé obci slyšeli poprvé a dovedla je zvědavost. Z Bavorska pak docházeli ve velkém také potomci původních obyvatel, aby si přišli zavzpomínat a potkat se svými původními krajany z Čech. Podpořit festival byli na místě mimo jiné také místostarosta města Bärnau Gottfried Beer a starosta města Tachov Petr Vrána.

„Od začátku jsme chtěli přilákat na zajímavý program návštěvníky z Česka i Německa, protože se jedná o naši společnou historii. Náš festival je hlavně o setkávání a o tom zažít společně něco nového a hezkého. Podle toho, jak se festivalem nesla čeština i němčina, bych řekl, že se nám to povedlo. Určitě nám v tom pomohlo počasí, které je tu na Pavlově Studenci hodně vrtkavé, ale dneska máme krásně,“ uvedl předseda Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce Lukáš Kosina.

Historii Pavlova Studence byla na festivalu všudypřítomná. Stánky stály v prostorách mezi farou, kostelem a školou, které vyznačovaly bílé pásky a informační cedule o historii jednotlivých budov a jejích obyvatel. Stejným způsobem bylo označeno celkem 20 dalších zaniklých objektů. Nechyběla putovní výstava o Pavlově Studenci, pro zájemce bylo připraveno i několik tematických komentovaných prohlídek a nabízela se také možnost besedy s pamětníky. K výjimečnosti festivalu přispěl i připravený kemp a táborový oheň. Posezení u občerstvení pod jedním z několika stanů nabídlo ideální prostory, kde se lidé mohli potkat, seznámit se a bavit se spolu. Tady už historie ustupovala do pozadí a prostor dostala přítomnost a radost z prožitého okamžiku a krásného letního dne.

„Přijel jsem se na festival podívat z Prahy, protože mě téma historie a dění kolem druhé světové války zajímá. Musím říct že se to celé pořadatelům moc povedlo. Určitě tu zůstanu na celý program a přespím v kempu s ostatními,“ sdělil návštěvník festivalu František Fuček. „Je to přesně ten typ události, které nám na území chybí. Událost, která přivede návštěvníky za netradičním zážitkem. Zároveň je ale festival ke krajině šetrný, protože ji zatěžuje pouze krátkodobě na rozdíl od přetížených turistických center,“ chválil myšlenku i způsob uskutečnění ředitel CHKO Český les Tomáš Peckert.

„Formát našeho festivalu je dost specifický a nejsem si jistý, zda by to opakovaně na stejném místě lidi nalákalo, ale uvažujeme, že bychom se zaměřili v příštím roce buď na jinou zaniklou obec nebo jsme to pojali trochu jinak zde na Pavlovo Studenci tak, aby měli důvod znovu přijet i ti, kteří zde už letos byli,“ má jasnou představu organizátor festivalu Matouš Horáček, který je zároveň místopředsedou Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce a radním města Tachov. (šav)