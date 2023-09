Dvě od sebe velmi vzdálená místa a přesto stejně nemilá překvapení. To zažily nezávazně na sobě Monika Nováčková z Kladrub a Kristýna Křižovská z Českých Budějovic.

Podvodný internetový obchod poslal ženám namísto objednaných značkových sportovních bot plátěnky. Na reklamace nereaguje. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Poté, co při převzetí od přepravní služby uhradily doručené balíčky, zjistily, že namísto objednaných značkových sportovních bot z internetového obchodu mají v krabicích levné plátěné šunty. Na reklamaci zboží už firma nereaguje. Peníze obě ženy oželí, ale svými neblahými zkušenostmi chtějí varovat další nakupující.

„Oslovila mě mladší sestra, že se jí líbí boty z jednoho internetového obchodu, které zahlédla na instagramu. Obchod je známý, takže mě ani nenapadlo, že by se mohlo jednat o podvod a boty jsme objednaly,“ vypráví Monika Nováčková. „Domnívala jsem se, že si objednávám dvojí sportovní obuv ve známém internetovém obchodě. Náhledová stránka ukazovala správný název a širokou nabídku, takže jsem neměla nejmenší důvod nedůvěřovat. Navíc se mi líbilo, že netrvali na platbě předem, ale až při převzetí balíčku. Že je v internetové adrese u objednávky přehozené písmenko a že tudíž objednávám u úplně někoho jiného jsem si ale nevšimla, a to ani v potvrzeném emailu o objednávce,“ přidává své zkušenosti Kristýna Křižovská. Poté, co obě ženy následně uhradily přepravní službě balíčky a doma je rozbalily, ztuhl jim úsměv na tváři. Namísto vytoužených kvalitních bot spatřily obyčejné plátěnky.

Následovalo několik pokusů o spojení s obchodem a vyřešení reklamace, ale bezúspěšných. „Komunikace je nulová. Jediné, co jsem zatím dokázala je to, že jsem alespoň varovala bratra, který si zde také něco objednal, aby od obchodu nic nepřebíral. A chci tímto lidi varovat a vést k větší obezřetnosti,“ říká Křižovská. „Ani nám se nikdo neozývá, stránka už je dokonce přesměrována jinam a tam už ukazuje ty plátěnky, co nám byly poslány. Přestože v potvrzení objednávky jsou zobrazeny námi objednané boty,“ popisuje nepovedený nákup Monika Nováčková. Dle jejích slov když později dohledávala svoji objednávku dle uvedené internetové adresy, vyskočila na ni už úplně jiná nabídka s jinými botami a jinou internetovou stránkou. Postupem času už internetová adresa není dostupná vůbec. „Uvnitř balíčku byl přiložen dopis, kam se v případě dotazů ohledně zboží obrátit, ale psala jsem tam opakovaně a nikdo mi neodpověděl,“ neskrývá rozhořčení Nováčková.

„Také jsem zjistila, že o podobně špatné zkušenosti se stejným obchodem jako mám já, se dělí v jedné skupině na sociální síti i další lidé. Takže jsem pochopila, že jsem se i já stala obětí podvodu. Částka, o kterou jsem přišla, není až tak vysoká a na to nejspíš podvodníci sází,“ domnívá se Nováčková.

„Rok od roku stoupá oblíbenost nákupu prostřednictvím internetu. Jelikož této skutečnosti využívají také možní pachatelé trestné činnosti, může tento způsob nákupu přinést velké zklamání,“ uvádí mluvčí policie Michaela Raindlová. Policisté doporučují při nakupování a objednávání zboží na internetu značnou obezřetnost. Zjistěte si o prodejci co nejvíce informací včetně zákaznických recenzí a dobře zvažte, komu své peníze svěříte. Ne každá levná nabídka se v konečném důsledku musí ukázat jako nejvýhodnější.

Policie proto doporučuje:

• na internetu lze nalézt katalog certifikovaných obchodů, které jsou označeny jako důvěryhodné

• zkontrolujte si, zda obchodník dodržel svou povinnost a na internetových stránkách poskytl své identifikační údaje, nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky

• nechte si zaslat zboží na dobírku (případně si zboží vyzvedněte v „kamenném“ obchodě, pokud je pro vás dostupný a před úhradou si zásilku zkontrolujte

• dávejte si pozor také na padělané výrobky např. oblečení různých chráněných značek, kosmetiku, parfémy, mobilní telefony, fotoaparáty, hodinky a šperky

• dejte pozor, pokud je cena zboží podezřele nízká, může se jednat o podvod

• pachatelé mohou použít nepravdivá jména, neexistující telefonní čísla nebo i údaje osob, které netuší, že jejich osobní údaje někdo zneužívá, zkuste prodejci zatelefonovat, „podvodníci“ většinou zadávají vymyšlená telefonní čísla

• zvyšte obezřetnost u účtů vedených v zahraničí

„Vždy dbejte na ochranu osobních údajů a nikomu nesdělujte hesla k účtům nebo PIN platebních karet. Věnujte dostatek času a pozornosti podmínkám prodeje,“ vzkazuje závěrem mluvčí Michaela Raindlová. (šav)