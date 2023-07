Jasno už mají také v Tachově, kde hodlají jít jiným směrem, ale ladem opuštěné nebytové prostory po zrušené pobočce České pošty v ulici Jana Ziky rozhodně nenechají. Vedení města by tam rádo zřídilo prostor pro novou dětskou skupinu. Důvodem je dle slov starosty Petra Vrány skutečnost, že občanská vybavenost na sídlišti Rapotín zcela chybí. „Nájemní smlouva s Českou poštou na tento nebytový prostor končí v listopadu, do té doby budeme mít konkrétní představu, podle níž budeme dále postupovat. Není vyloučeno, že se s nájemcem dohodneme a budeme moci začít s přebudováním prostoru dříve,“ uvedl starosta.

Na Rokycansku zmizely z mapy dva poštovní úřady. V okresním městě to byla vyhledávaná pobočka v sídlišti U Václava. „Byla součástí pronájmu mohutného komplexu a my s ní nemáme nic společného," zdůraznil starosta Tomáš Rada.

Zrušena byla také pošta v Břasích. Objekt prázdný nezůstane a záměrem je jeho pronájem. „Pošta musí prostory vyklidit do 30. září, ale my už oslovujeme zájemce. Zatím se přihlásila jedna firma, která by tam měla kanceláře a sklady," uvedl starosta Miroslav Kroc.

V Klatovech byly zrušeny dvě ze čtyř pošt, třetí se podařilo zachránit a funguje alespoň jako balíková. V červenci tak skončila pošta v Podhůrčí a v Lubech, městu patří jen lubská. „Budova v Podhůrčí je dána Českou poštou do dražby. V Lubech byla pošta jen v části domu, část vlastní i město. Otázkou je, zda se například nevyužije prostor pro rozšíření knihovny, ale je to zatím předčasné,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Domažlice přišly o jednu ze dvou pošt, a to v Mánesově ulici, ale jde o budovu v soukromém vlastnictví. Pobočka pošty v rozsáhlém objektu zaujímala jen malou část.