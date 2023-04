Skutečně aprílové počasí si pohrálo s jezdci při prvním závodu ze seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky a Přeboru České republiky v enduru a endurosprintu, který se jel o víkendu 22.–23. dubna v Úterý.

První závod seriálu MMČR se jel o víkendu v Úterý. Z Tachovska se zúčastnil vrbický Jiří Koukolik. | Video: Deník/Monika Šavlová

Současně zde odstartoval také Přípravný podnik dětí. Zatímco v sobotu si jezdci užili slunečného počasí na skvěle připravené trati, v neděli odpoledne se z ní stala blátivá dráha plná nástrah, která některé jezdce pořádně potrápila.

Tachovsko zde mělo ze známějších enduráků zastoupení pouze v jezdci kategorie V40+ Jiřím Koukolíkovi. Populární jezdec Václav „Pinďa“ Nedvěd, jezdec kategorie E3, známý svými skvělými výsledky v uplynulých letech ve světových závodech hard enduro, letošní republikové mistrovství vypouští. „Letošní mistrák vynechám, dal jsem přednost tréninku. Chci se co nejlépe připravit na mistrovství světa v hard enduru, kdy připojím i nějaké závody v rakouském a německém mistrovství v hard enduru,“ vysvětlil Deníku svoji absenci Nedvěd.

Do sobotního závodu tak ze známé dvojice vyrazil pouze „Bio“ Koukolík. „Vloni tu padal sníh, předloni se šíleně prášilo, letos je zatím počasí akorát,“ liboval si před startem. V silně obsazené kategorii se mu poměrně dařilo, dojel si pro parádní páté místo.

Neděle přinesla deštivé přeháňky, ochladilo se a trať se oproti sobotě změnila k nepoznání. „Od soboty byly místy hodně hluboké koleje, před samotným závodem a ještě i v jeho průběhu vydatně pršelo. Párkrát jsem spadnul, hrozně to klouzalo. Je začátek sezony, stále mám problémy s vloni operovaným kolenem, takže jsem to radši zabalil,“ krčí zklamaně rameny Koukolík. Nicméně prvních 16 bodů do seriálu má v kapse.

