Žáci Základní školy v Černošíně si konec školního roku zpestřili, přivezli totiž stříbro z celostátního finále dopravní soutěže mladých cyklistů.

Krásných výsledků dosáhli v celostátní dopravní soutěži mladí cyklisté z Černošína. | Foto: se svolením ZŠ Černošín

Udělali tím velikou radost ředitelce školy Nadě Pézlové, která žáky na soutěž připravila. „Jely tam dva týmy, mladší a starší ročníky. Sportovní klání se konalo v Olomouckém kraji v Zábřehu a Mohelnici. První den se děti utkaly ve třech disciplínách, a to v jízdě na dopravním hřišti, ve zdravovědě a také dostaly testy z pravidel silničního provozu. Další den se pak odehrál souboj v jízdě zručnosti přes vybrané překážky a došlo i na práci s mapou. Zatímco ten první den jsme si nebyli ještě jistí, tak právě ten druhý už bylo jasné, že se dostaneme na přední příčky. A tak jsme získali druhá místa. K tomu se ještě výborně umístili i jednotlivci,“ uvedla ředitelka ZŠ Černošín Naďa Pézlová.

Všichni měli velkou radost. „Byl to velký zážitek, všichni jsme rádi, že jsme se tam probojovali přes okresní a krajské kolo, a opravdu jsme si to užili," usmívala se děvčata ze šesté třídy Laura Špičková a Emily Mečlová, která se navíc umístila i v jednotlivcích a vysoutěžila si kolo, jako dar od Ministerstva dopravy. Další dvě kola za nejlepší jednotlivce si do Černošína vezli také Vanesa Dohová a Arnošt Schindler.

Mladší tým si navíc vybojoval postup na ME, které se bude konat v Černé Hoře.

Složení soutěžních týmů:

I. kategorie (mladší): Ondřej Šnejdar, Marek Tancoš, Vanesa Dohová, Tereza Zikánová

II. kategorie (starší): Arnošt Schindler, Richard Schindler, Emily Mečlová, Laura Špičková.