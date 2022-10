Mladí kladrubští včelaři štrúdlovali

Skončily prázdniny a členové včelařského kroužku v Kladrubech se opět pilně pouští do práce. Vzhledem k tomu, že zájem o včelařství v Kladrubech roste stejně jako zájem o přírodu, dělí se malí včelaři do dvou skupin dle svých zkušeností a scházejí se zvlášť. Ti zkušenější se více zapojují do činností spojených se včelstvy, nováčci se postupně zaučují a získávají první poznatky.

Včelaři se pustili do výroby štrúdlu. | Foto: Pavla Kovaříková