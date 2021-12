Řidič Fordu Mondeo najel na pravou nezpevněnou krajnici, nezvládl řízení a poté narazil přední částí auta do pařezu v pravém příkopu. Při havárii byl zraněn stejně starý spolujezdec, kterého záchranná služba převezla do nemocnice na další vyšetření. Druhá nehoda se stala ve středu večer mezi Ostrovem u Stříbra a městem Kladruby. Řidič Renaultu Mégane při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost, nezvládl řízení a ve smyku vyjel vlevo mimo komunikaci a pravým bokem narazil do stromu. Se zraněním byl převezen do nemocnice. Požití alkoholu před jízdou policisté u obou mladých řidičů vyloučili.