Potěšit a zpříjemnit nadcházející svátky se rozhodly i seniorům v domě s pečovatelskou službou. Pro ně připravily medové dobroty a voňavé voskové ozdoby. Vzhledem k tomu, že současná bezpečnostní opatření nedovolují navštívit jednotlivé seniory v jejich bytech, předaly veškeré dárky správkyni DPS Haně Balíčkové, která je následně rozdala všem obyvatelům domu. "Je to od dětí moc milé, že na nás takto myslí. Je vidět, že si s dárky daly práci, jsou opravdu krásné," radovala se.

Vedoucí včelařského kroužku si přály, aby i samotné děti měly nejen dobrý pocit z předání dárků, ale i vlastní památku na letošní Vánoce, a tak jim pomohly vyrobit krásné papírové hvězdy a společně si vyrobily i sladké medové úly. "Všichni pečou vosí hnízda, my jsme si upekli včelí a máme z nich všichni velkou radost. Doufám, že se budeme ve zdraví scházet i v příštím roce a za všechny členy kroužku přejeme všem obyvatelům Kladrub, ale nejen jim, jen to nejlepší do nového roku," řekla Deníku vedoucí kroužku Pavla Kovaříková.