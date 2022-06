Cestou je čekalo splnění několika úkolů, které byly směřovány nejen tematicky k včelstvu, ale i k ochraně životního prostředí. Kroužek se nespecializuje pouze úzce na včelařinu, ale vedoucí se snaží děti vést k poznávání přírody a především k jejich ochraně neb enviromentální výchova jde ruku v ruce právě se včelařstvím. "Vše souvisí se vším, pokud se věnujeme chovu hospodářských zvířat, což včela je, mělo by být v našem zájmu vytvářet těmto zvířatům co nejideálnější podmínky k životu." vysvětluje ideologii kroužku jedna z vedoucích Pavla Kovaříková. Na konci procházky děti našly poklad v podobě knihy pro včelaříky a medových sladkostí. "Bylo to takové poděkování za jejich celoroční práci, úspěšnou reprezentaci v oblastním a národním kole soutěže Zlatá včela, za jejich aktivitu, píli a skvělý přístup k činnosti v kroužku," chválila děti vedoucí. "Velké poděkování patří mojí kolegyni Milušce Junkové, která vede kroužek se služebně mladšími dětmi, pravidelně s nimi tvoří a vlastně staví ty základní kameny pozitivního vztahu k přírodě a ke včelaření," dodala závěrem.