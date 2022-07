Po dvouleté odmlce způsobené koronavirovou pandemií se ve dnech 2. - 6. července jednalo o již 11. ročník. IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) se koná každý rok v jiné zemi, ten letošní pražský organizovala Včelí stráž pod vedením Jiřího Cafourka. "Přijde mi smutné, že Český svaz včelařů, který letos slaví 150 let své existence, odmítl letošní mezinárodní setkání organizovat. Byla by to přece parádní příležitost ke krásné a důstojné oslavě," zamýšlí se Pavla Kovaříková. "Přitom historicky první IMYB byl kdysi organizován právě pod hlavičkou ČSV," dodává.