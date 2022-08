Zdroj: Youtube

Kniha navazuje na videa o rybaření z cyklu Zapomenuté revíry. Matěj je se svými rodiči natáčí už od roku 2019. „Můj projekt Zapomenuté revíry vznikl vlastně úplně náhodou, kdy jsme byli s bráchou na jedné z našich zálesáckých výprav, šli jsme nádhernou, divokou přírodou a před námi se v lese objevil skrytý rybník. Hned na první pohled mi bylo jasné, že se tady určitě nechytá a mě samozřejmě zajímalo, jestli se tady i tak mohou nějaké ryby vyskytovat. Bylo mi naprosto jasné, že ulovit na takovém místě rybu, byla by to pro jakéhokoliv rybáře hodně velká a složitá výzva, nicméně pro mě osobně ten nejvzácnější úlovek, ryba, která ještě nikdy nebyla na háčku,“ vylíčil první okamžiky zrodu Zapomenutých revírů a dodal: „Vzpomněl jsem si, jak mi brácha několikrát o takových revírech vyprávěl, že se také pokoušel na nich i lovit, a dokonce na jednom podobném se mu podařilo ulovit kapra přes sedm kilo. No a nápad Zapomenuté revíry byl na světě a já začal s objevováním rybího světa.“

S Matějem u vody - Pavel Tomi, návrat na českou vodu

Jak sám Matěj říká, zapomenuté revíry nejsou jen o rybaření a úlovcích, ale také o historii místa i příbězích lidí s ním spojených. Oslovuje i pamětníky a ve svých videích přibližuje, co se tam v minulosti odehrálo. „A co jsou to tedy pro mě vlastně zapomenuté revíry. Nejedná se o svazové revíry, nejsou to soukromé komerční revíry ani chovné rybníky, jsou to jednoduše rybářsky nedotčené revíry, takzvané panenské vody, a to nejdůležitější je, že se zde cíleně ryby nevysazují. Já se takové revíry pokouším nalézt a objevit v nich rybí život.“

Křtu se ujal rybář známý například z pořadu České televize Jak na ryby, Pavel Tomi, kde účinkoval po boku Rudolfa Hrušínského ml. „Přeju ti, ať kniha se všem lidem líbí, ať jí prodáš co nejvíc,“ řekl.

