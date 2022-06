„Jako jeden z nejmladších účastníků soutěže překvapil svým výkonem a sám sebe asi i dosaženým výsledkem. Příjemné překvapení je to i pro nás stříbrské včelaře. Přestože jsme z dob minulých navykli tomu, že členové našeho kroužku bývali na podobných soutěžích úspěšní, vítězství jsme ani my od takto mladého účastníka opravdu nečekali. O to větší radost z úspěchu máme,“ pochlubil se vedoucí včelařského kroužku Oldřich Koubek.