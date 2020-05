Vzhledem k vládou vydaným opatřením jsou zrušeny všechny plánované mobilní sběry.

Neuskuteční se ani v Chodové Plané. Dle sdělení firmy, která má na starosti mobilní sběr, není v současných kapacitách možné nabídnout posun sběru nebo náhradní termín, neboť časové rozmezí mezi jarním a podzimním sběrem by bylo minimální. Společnost se tak bude snažit naplánovat podzimní mobilní sběry na dřívější termín, než bylo zvykem. K dispozici všem, kteří hradí poplatky za odpady, sběrný dvůr v průmyslovém areálu, kam je možné odpad ukládat v provozních hodinách. Každou středu od 15 do 17 hodin a sobotu od 9 do 11 hodin.