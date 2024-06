Barbora Pitrová ze Stříbra, původně ekonomka, se rozhodla změnit svůj profesní směr a založila kavárnu kafe.prostor. Po získání pronájmu opuštěné budovy vedle Městského muzea ji přeměnila na moderní kavárnu, která nyní oživuje zapomenutý roh stříbrského náměstí. Její podnik se rychle stal oblíbeným místem pro místní obyvatele i návštěvníky.

Nová kavárna ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Barbora Pitrová ze Stříbra původně vystudovala vysokou ekonomickou školu, ale po několika letech v oboru zjistila, že by svoji energii mohla zaměřit úplně jiným směrem. Založila si firmu kafe.prostor a postupně se zapojovala do různých venkovních akcí, které se ve Stříbře konaly. Přitom jí v hlavě zrála myšlenka spojená s opuštěnou budovou v sousedství Městského muzea. Po mnoha jednáních a vstřícnému přístupu vedení města ji nakonec získala do pronájmu a vybudovala z ní moderně zařízenou kavárnu. Díky ní tak nyní postupně ožívá do té doby jakoby zapomenutý roh stříbrského náměstí.

„Při pobytu v Americe v Coloradu se mi hrozně líbilo propojení venkovních a vnitřních prostorů tamních kaváren a restaurací. Lidé mohli posedět vevnitř a díky proskleným prostorům mít přesto přehled, co se děje venku anebo si prostě užívali pohodu venku v předzahrádkách. A když jsem občas pak prošla tady doma městem, zaujala mě tato budova vedle muzea,“ líčí prvopočátky Bára. Z místa byla natolik unešená, že se obratem pustila do jednání s představiteli města o možnosti pronájmu a vzniku kavárny. Vedení Stříbra poté, co mu představila svůj záměr, dalo souhlas a Barboře tak otevřelo cestu k realizování nápadu. A ta se postupně pustila do budování zbrusu nové kavárny. Od nápadu k realizaci uplynuly skoro dva roky, mezitím si postupně jméno na domácí půdě získávala u zákazníků při nejrůznějších akcích, které se ve městě konaly. Její domácí buchty a další sladké dobroty nabízela společně s kávou na vepřových hodech či vánočních trzích či na městských slavnostech.

„Podívejte se na to nádherné velké místo před kavárnou, takový prostor dokáže mnoho. Jakmile bude lepší počasí, bude zde předzahrádka a tato velká skleněná vitrína se otevře, čímž se prostor propojí,“ plánuje mladá žena s tím, že v létě by se zde mohlo i grilovat. Především však chce místo nabídnout zájemcům z veřejnosti, kteří by zde chtěli uskutečnit například autorské čtení anebo muzikantům, aby zde lidi pobavili svým hudebním uměním. „Vše je o domluvě, jsem otevřená jakémukoliv nápadu. Pokud se mi bude líbit, jdu do toho,“ nabízí možnosti kavárnice. Ta se navíc těší, že se jí podaří přilákat více lidí i do minoritských zahrad, které nabízejí také spoustu možností k pořádání kulturních akcí, na nichž by se chtěla spolupodílet.

V současné době je možno v kavárně posedět v přízemních prostorách u několika druhů kávy včetně ledové a domácích závinů či buchet a koláčků, cheesecaků či tiramisu. Tyto dobroty Bára, jak jí všichni říkají, společně se svojí kamarádkou Nikolou Klečkovou připravují samy v kuchyňce, kterou si v cukrárně též nechala vybudovat. Objednat si mohou zákazníci také různé míchané drinky, víno či lahvové pivo, samozřejmostí je řada nealko nápojů. „V dohledné době dorazí chladící box, takže se nabídka rozšíří o další zákusky, makronky nebo tartaletky,“ nemůže se dočkat podnikatelka. Plány má Bára i s horním patrem, které se dodělává postupně již za chodu. Zde pak návštěvníci budou moci posedět v moderně zařízených interiérech, kdy zblízka uvidí mimo jiné také zajímavé dřevěné trámy se zabudovanými světýlky, která osvěcují již hotovou spodní část kavárny.

„V sobotu a v neděli bychom rádi připravovali i snídaně, pokud by lidé měli zájem si dopřát pravou víkendovou pohodu,“ popisuje další plány usměvavá dlouhovláska.

Přestože je kavárna v provozu teprve krátkou dobu, její existenci pocítily i pracovnice sousedního Městského muzea, se kterým Barbora Pitrová spolupracuje prozatím formou cateringu na muzejních akcích, ale spolupráci chce ještě rozšířit. „Co je otevřená kavárna, chodí více lidí i k nám do infocentra. A ty zdejší dobroty, to je skutečně lahůdka,“ pochvalují si pracovnice Městského muzea ve Stříbře Petra Buchová a Martina Zezulová. „Tento kout stříbrského náměstí byl zastrčený, ale nyní doslova ožívá a rozkvétá před očima,“ mají stejný názor obě ženy.

„Tato práce mě skutečně baví. Není to jednotvárné, je třeba zařizovat spoustu věcí, od provozu kavárny až po organizování různých akcí. V současné době však nejvíce času řeším nábor brigádníků, protože bez nich se v letních měsících neobejdeme. Mile mě překvapil velký zájem,“ zakončila povídání Barbora Pitrová.